La Tecla Buenos Aires 6 de marzo de 2026 PREOCUPANTE

Un senador bonaerense denunció que miles de chicos no pueden llegar a la escuela

El proísta Pablo Petrecca presentó un pedido de informes sobre el funcionamiento del Transporte Escolar Rural. “El derecho a la educación no se declama, se garantiza”, afirmó.

