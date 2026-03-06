6 de marzo de 2026
PREOCUPANTE
Un senador bonaerense denunció que miles de chicos no pueden llegar a la escuela
El proísta Pablo Petrecca presentó un pedido de informes sobre el funcionamiento del Transporte Escolar Rural. “El derecho a la educación no se declama, se garantiza”, afirmó.
El senador provincial Pablo Petrecca (PRO) presentó en la Legislatura un pedido de informes sobre el funcionamiento del Transporte Escolar Rural (TER), denunciando que en la provincia de Buenos Aires “miles de chicos que viven en zonas rurales no pueden asistir a clases porque no tienen cómo llegar a la escuela”.
Ante las “reiteradas dificultades” que, según afirmó, se dan en varios distritos del interior bonaerense con el sistema, el senador solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), encabezada por Flavia Teriggi, que brinde datos sobre el funcionamiento del TER.
Petrecca busca conocer “la cantidad de alumnos alcanzados por el servicio, los recorridos operativos, las suspensiones registradas en los últimos años, el impacto en la asistencia y permanencia escolar, la ejecución presupuestaria, la situación de los prestadores y las medidas adoptadas para evitar demoras o interrupciones al inicio de cada ciclo lectivo”, según informaron sus voceros. También pide detalles acerca de “las partidas presupuestarias destinadas al programa, su ejecución y la situación de deuda con prestadores”.
“Cuando el transporte escolar rural no funciona, el resultado es simple y dramático: los chicos se quedan sin clases. Y detrás de cada chico que no puede ir a la escuela hay una familia que ve cómo el Estado no cumple con una obligación básica”, lamentó el legislador.
“El derecho a la educación no se declama, se garantiza. Y en el interior bonaerense hoy hay chicos que quieren estudiar pero no pueden hacerlo porque el transporte no llega o llega tarde”, dijo Petrecca. “En la Provincia de Buenos Aires no puede haber chicos que pierdan días o semanas de clases simplemente porque el transporte escolar no funciona. Eso no es un problema logístico: es una desigualdad que el Estado tiene la obligación de corregir.”