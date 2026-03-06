Apps
Viernes, 6 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
6 de marzo de 2026
VÍSPERA

Bahía Blanca: a un año del desastre, piden “acuerdos amplios” para la reconstrucción

El intendente Susbielles reclamó que haya diálogos que garanticen la “continuidad” de las obras estructurales más allá de eventuales cambios de gobierno.

Bahía Blanca: a un año del desastre, piden “acuerdos amplios” para la reconstrucción
Compartir

En la víspera del aniversario de la gran inundación que anegó a toda la ciudad de Bahía Blanca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el intendente Federico Susbielles pidió que haya “acuerdos políticos amplios” que garanticen la “continuidad” de las obras necesarias para la reconstrucción.

La ciudad “necesita políticas y obras públicas que trasciendan los períodos de gobierno, ya que las soluciones estructurales no pueden depender exclusivamente de una gestión municipal o provincial determinada”, dijo el alcalde bahiense.

Por eso, reclamó que exista un diálogo que permita continuar con las obras estructurales necesarias para evitar que se repitan eventos como el que asoló toda la zona el 7 de marzo del año pasado.

Hacen falta “acuerdos amplios y continuidad en las políticas públicas” que trasciendan los cambios de gestión, dijo Susbielles, porque las soluciones estructurales “requieren planificación, financiamiento y compromiso de todos los sectores políticos”.

La reconstrucción y puesta a punto de Bahía Blanca requiere el “trabajo coordinado” de diferentes instancias de gobierno, destacó el jefe comunal.

Entre las obras en curso, Susbielles mencionó la segunda etapa de la reconstrucción del Canal Maldonado y destacó que harán falta otros trabajos de largo aliento que requieren financiamiento y planificación.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

RECESIÓN

Se pierden 160 empleos por día por la crisis de la industria

Un informe de la UBA determinó que en menos de dos años de gobierno libertario se perdieron unos 115.000 puestos de trabajo registrados en el sector.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Salita nueva: Provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir de 2027

Sectores de la UCR decidieron adelantar las elecciones y un espacio lo judicializará

Ofensiva libertaria en PBA: buscan eliminar tasas y apuntan contra los intendentes

Espinoza metió mano en su gabinete de La Matanza y hay varias sorpresas

Internas en los PJ locales: las boletas de todos los candidatos que se presentan

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET