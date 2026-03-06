Volver | La Tecla Municipios 6 de marzo de 2026 VÍSPERA

Bahía Blanca: a un año del desastre, piden “acuerdos amplios” para la reconstrucción

El intendente Susbielles reclamó que haya diálogos que garanticen la “continuidad” de las obras estructurales más allá de eventuales cambios de gobierno.

Compartir