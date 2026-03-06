6 de marzo de 2026
VÍSPERA
Bahía Blanca: a un año del desastre, piden “acuerdos amplios” para la reconstrucción
El intendente Susbielles reclamó que haya diálogos que garanticen la “continuidad” de las obras estructurales más allá de eventuales cambios de gobierno.
En la víspera del aniversario de la gran inundación que anegó a toda la ciudad de Bahía Blanca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el intendente Federico Susbielles pidió que haya “acuerdos políticos amplios” que garanticen la “continuidad” de las obras necesarias para la reconstrucción.
La ciudad “necesita políticas y obras públicas que trasciendan los períodos de gobierno, ya que las soluciones estructurales no pueden depender exclusivamente de una gestión municipal o provincial determinada”, dijo el alcalde bahiense.
Por eso, reclamó que exista un diálogo que permita continuar con las obras estructurales necesarias para evitar que se repitan eventos como el que asoló toda la zona el 7 de marzo del año pasado.
Hacen falta “acuerdos amplios y continuidad en las políticas públicas” que trasciendan los cambios de gestión, dijo Susbielles, porque las soluciones estructurales “requieren planificación, financiamiento y compromiso de todos los sectores políticos”.
La reconstrucción y puesta a punto de Bahía Blanca requiere el “trabajo coordinado” de diferentes instancias de gobierno, destacó el jefe comunal.
Entre las obras en curso, Susbielles mencionó la segunda etapa de la reconstrucción del Canal Maldonado y destacó que harán falta otros trabajos de largo aliento que requieren financiamiento y planificación.