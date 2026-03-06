Dolor en Olivos: murió Robert, uno de los perros de Javier Milei
La residencia presidencial de la Quinta de Olivos atraviesa horas de tristeza tras la muerte de Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei. El animal formaba parte del grupo de mastines ingleses clonados a partir de Conan, la histórica mascota del mandatario.
Según trascendió, el perro falleció luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor. Tras la operación, su estado no logró estabilizarse durante el período de recuperación y finalmente murió, generando un fuerte impacto en el entorno del jefe de Estado.
Robert mantenía un vínculo particularmente cercano con Milei. En distintas oportunidades, el Presidente había relatado que el animal cumplía un rol importante para él en momentos de tensión personal, ayudándolo a mantener el equilibrio emocional en situaciones difíciles.
El perro era uno de los clones de Conan, el mastín inglés que Milei adoptó en 2004 y al que siempre describió con un afecto especial. Tras la muerte del animal en 2017, el economista decidió clonarlo en Estados Unidos, proceso que dio origen a varios perros genéticamente idénticos que desde entonces forman parte de su vida cotidiana.
Robert estaba próximo a cumplir ocho años, una edad cercana al promedio de vida que suelen alcanzar estos animales. Su nombre, además, había sido elegido como homenaje al economista estadounidense Robert Lucas Jr..
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de condolencias hacia el mandatario, mientras que otros respondieron con comentarios irónicos y memes. Lo cierto es que, una vez más, los perros del Presidente quedaron en el centro de la escena pública, reflejando el lugar simbólico que ocupan en su historia personal y política.