Dolor en Olivos: murió Robert, uno de los perros de Javier Milei

La residencia presidencial de la Quinta de Olivos atraviesa horas de tristeza tras la muerte de Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei. El animal formaba parte del grupo de mastines ingleses clonados a partir de Conan, la histórica mascota del mandatario.

