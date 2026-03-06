Apps
6 de marzo de 2026
RECAMBIOS

Espinoza metió mano en su gabinete de La Matanza y hay varias sorpresas

El jefe comunal matancero le tomó juramento a los nuevos integrantes de su equipo de gestión y se destaca un excandidato a intendente de Juntos por el Cambio

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, encabezó un acto donde le tomó juramento a los nuevos miembros del gabinete municipal para así reestructurar su equipo de gobierno.

Allí se produjo un nombramiento llamativo, dado que Héctor “Toty” Flores fue uno de los dirigentes que tendrá una nueva responsabilidad en el Ejecutivo municipal. Flores fue candidato para ser intendente del distrito más populoso del país tanto en 2019 como en 2023 con el sello de Juntos por el Cambio.

Además de Flores, hay dos exconcejales del viejo Cambiemos que se sumaron al gabinete municipal. Ellos son Jorge Lampa y Laura Grecco.

En ese sentido, también anunciaron a otros funcionarios que se sumaron al equipo de Espinoza: Raúl Rodríguez, al frente de la Secretaría de Malvinas; Belén Pagni como secretaria de Juventudes; Patricia Díaz en la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria; Brenda Vargas Matyi en la Subsecretaría de Desarrollo Social.

También le tomó juramento a Mario Barresi como subsecretario general de Espacios Públicos y Servicios Públicos; Ricardo Rolleri como secretario de Desarrollo Estratégico; Laura Greccocomo subdelegada municipal de Villa Celina; y Jorge Lampa como subsecretario de Cultura y Educación. 

En tanto, con la salida de Brenda Vargas Matyi del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza para sumarse al gabinete municipal, Sabrina Arias sería quien la reemplace en su banca dentro del cuerpo legislativo local.
 

