El Inter de Miami en la Casa Blanca: el regalo de Messi a Trump

El Inter Miami, flamante campeón de la MLS Cup 2025, vivió un día histórico al ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el resto del plantel fueron homenajeados por su título, en una ceremonia que combinó discursos, regalos y momentos de humor en el Salón Este.



Trump abrió el evento con una frase inédita: “Es un privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. ¡Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”. Además, agregó: “Leo, viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos. ¿Quién es mejor, él o Pelé?”.



Entre los regalos, Messi entregó personalmente una pelota del Inter Miami autografiada por todo el equipo. El propietario Jorge Mas obsequió un reloj Tudor rosa edición limitada grabado con el nombre de Trump, explicando: “El tiempo tiene mucho significado para todos nosotros y queríamos regalarte eso”. Además, le dieron una camiseta rosa con el número 47, aludiendo a su presidencia.



Trump sorprendió al saludar a Rodrigo De Paul con una broma: “¿No tienen jugadores con mal aspecto?”.



Un instante curioso fue cuando Trump habló de su hijo Barron: “Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano es genial, tú también eres genial”. La mención al portugués, eterno rival de Messi, provocó reacciones en redes y se interpretó como un guiño equilibrado.



El discurso incluyó referencias al conflicto en Medio Oriente: Trump afirmó que “el ejército estadounidense, junto con sus excelentes aliados israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo, a niveles nunca antes vistos. Estamos destruyendo los misiles de Irán”. A pesar del tono serio inicial, el ambiente se relajó con los homenajes deportivos.



Asistieron altos funcionarios como Marco Rubio (secretario de Estado), Susie Wiles (jefa de Gabinete, quien recibió una camiseta), Scott Bessent (secretario del Tesoro) y Andrew Giuliani (director del grupo de trabajo para el Mundial 2026). Trump invitó al plantel a conocer el Despacho Oval al cierre.

