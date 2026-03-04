Volver | La Tecla Nacionales 4 de marzo de 2026 PERFIL

Juan Bautista Mahiques: El fiscal que ascendió a ministro de Justicia en Argentina

Abogado bonaerense con una trayectoria destacada en el Ministerio Público, Mahiques preside la Asociación Internacional de Fiscales y fue designado por Javier Milei como titular de Justicia nacional, marcando un hito en la representación latinoamericana en organismos globales.

Compartir