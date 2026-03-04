Juan Bautista Mahiques: El fiscal que ascendió a ministro de Justicia en Argentina
Abogado bonaerense con una trayectoria destacada en el Ministerio Público, Mahiques preside la Asociación Internacional de Fiscales y fue designado por Javier Milei como titular de Justicia nacional, marcando un hito en la representación latinoamericana en organismos globales.
Juan Bautista Mahiques, nacido el 15 de agosto de 1980 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, es un abogado argentino que ha escalado posiciones clave en el sistema judicial del país. Graduado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2007, complementó su formación con una maestría en Administración de Justicia de la Universidad Unitelma Sapienza de Roma en 2018.
Su carrera profesional despegó en el ámbito público, donde se desempeñó como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde octubre de 2019. En este rol, impulsó iniciativas contra el crimen organizado y la corrupción, y fomentó colaboraciones internacionales, como convenios con entidades deportivas y ministerios extranjeros. En 2022, hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en presidir la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), organización que agrupa a más de 250.000 fiscales de 175 países. Fue reelecto por unanimidad en 2025 para un nuevo período de tres años, enfocándose en la integración de América Latina en agendas globales y avances en digitalización judicial.
Mahiques también ha recibido reconocimientos, como una mención de honor en los Premios Quorum 2025 por su liderazgo en la lucha contra la delincuencia organizada. Activo en redes sociales, mantiene perfiles en X (@jbmahiques) e Instagram (@jbmahiques), donde comparte actualizaciones sobre su labor profesional.
Hijo de un juez, Mahiques ha expresado públicamente su admiración por el legado familiar, que lo inspira en su compromiso con la justicia. Su trayectoria combina expertise legal con una visión global, posicionándolo como una figura influyente en el panorama judicial argentino e internacional.
Familia judicial
Carlos Mahiques, padre del nuevo ministro de Justicia, conocido en el ámbito judicial y político como “Coco” Mahiques, es uno de los magistrados con mayor gravitación en la justicia federal argentina. De trayectoria extensa, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y luego dio el salto al fuero federal, donde actualmente integra la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema.
Su perfil combina experiencia ejecutiva y judicial, algo poco frecuente en la estructura tribunalicia. Durante su paso por el Ejecutivo bonaerense impulsó reformas en materia penitenciaria y de política criminal, mientras que en Casación intervino en causas de alto impacto político vinculadas a corrupción y delitos complejos. Esa doble condición —ex funcionario político y juez federal— lo colocó en el centro de debates sobre independencia judicial y vínculos con distintos sectores del poder.
Por otro lado, su hermano, Ignacio Mahiques es un fiscal federal con actuación destacada en el fuero penal económico y en investigaciones de delitos complejos. Integrante de una familia con fuerte inserción en el sistema judicial.
En el ámbito profesional intervino en expedientes vinculados a delitos económicos, contrabando y lavado de activos, lo que lo posicionó dentro del segmento especializado del fuero federal. Su desempeño ha estado asociado a investigaciones sensibles que combinan dimensión penal y repercusión política, un terreno donde el rol del fiscal adquiere centralidad tanto en la etapa de instrucción como en la estrategia acusatoria.
Su figura también ha sido mencionada en debates públicos sobre independencia judicial y eventuales vínculos entre magistrados y funcionarios, en el marco de discusiones más amplias sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino. En ese contexto, su nombre suele aparecer ligado al análisis del mapa de poder judicial y a la dinámica interna del Ministerio Público.