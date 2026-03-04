Volver | La Tecla Nacionales 4 de marzo de 2026 NUEVA RENUNCIA

Cuneo Libarona se saca el traje de ministro y el Gobierno define a su sucesor

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentará su renuncia al cargo que ocupa desde diciembre de 2023 en el Gobierno de Javier Milei, marcando el fin de una etapa en la cartera judicial. El fiscal Carlos Stornelli y el senador provincial Guillermo Montenegro suenan para este Ministerio.

