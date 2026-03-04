Apps
Miércoles, 4 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
4 de marzo de 2026
NUEVA RENUNCIA

Cuneo Libarona se saca el traje de ministro y el Gobierno define a su sucesor

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentará su renuncia al cargo que ocupa desde diciembre de 2023 en el Gobierno de Javier Milei, marcando el fin de una etapa en la cartera judicial. El fiscal Carlos Stornelli y el senador provincial Guillermo Montenegro suenan para este Ministerio.

Cuneo Libarona se saca el traje de ministro y el Gobierno define a su sucesor
Compartir

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentará su renuncia al cargo que ocupa desde diciembre de 2023 en el Gobierno de Javier Milei, marcando el fin de una etapa en la cartera judicial. 

Fuentes cercanas al funcionario confirmaron que la dimisión se formalizará en los próximos días, luego de que el propio Cúneo Libarona postergara su salida en varias ocasiones por pedido directo del presidente y su hermana Karina Milei. Ya tiene todo listo para abrir una oficina de su estudio de abogados en Rosario, y no es casual.

El ministro, de 65 años, argumentó razones personales y el deseo de recuperar su vida familiar, profesional y académica, tras un período en el que impulsó reformas clave como la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal y la polémica baja de la edad de punibilidad. 

Una de las novedades que más llamó la atención en los círculos judiciales, mediáticos y políticos es que Cúneo Libarona ya tiene armada una sucursal de su histórico estudio de abogados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Precisamente en esa jurisdicción, durante su gestión como ministro, él mismo impulsó y puso en marcha la implementación del sistema penal acusatorio en el fuero federal, con el objetivo declarado de agilizar los procesos judiciales y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción. 

El lanzamiento se realizó en mayo de 2024 junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, con actos institucionales en la ciudad santafesina, donde se enfatizó la necesidad de una justicia "efectiva y rápida" frente a la violencia narco que azota la zona. La medida buscaba superar un sistema calificado por el propio ministro como "obsoleto, oscuro e ineficiente", con juicios que se extendían décadas.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

A TASAZO LIMPIO

Aumentos de hasta el 50% y “empresas que cambian de locación por las tasas"

El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. El efecto en las empresas. Comerciantes y empresarios sacan cálculos de dónde les convendría trabajar para tributar menos y optimizar ganancias.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Justicia confirmó el procesamiento de D’Onofrio y un embargo millonario

El sector cervecero hace espuma: un nuevo cierre evidencia la crisis y golpea a la PBA

Otro exintendente se suma al gobierno nacional bajo la órbita de Santilli

La disputa librada a tasazo limpio

En medio de la interna asoma una reunión clave que marcará la agenda legislativa

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET