4 de marzo de 2026
NUEVA RENUNCIA
Cuneo Libarona se saca el traje de ministro y el Gobierno define a su sucesor
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentará su renuncia al cargo que ocupa desde diciembre de 2023 en el Gobierno de Javier Milei, marcando el fin de una etapa en la cartera judicial. El fiscal Carlos Stornelli y el senador provincial Guillermo Montenegro suenan para este Ministerio.
Fuentes cercanas al funcionario confirmaron que la dimisión se formalizará en los próximos días, luego de que el propio Cúneo Libarona postergara su salida en varias ocasiones por pedido directo del presidente y su hermana Karina Milei. Ya tiene todo listo para abrir una oficina de su estudio de abogados en Rosario, y no es casual.
El ministro, de 65 años, argumentó razones personales y el deseo de recuperar su vida familiar, profesional y académica, tras un período en el que impulsó reformas clave como la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal y la polémica baja de la edad de punibilidad.
Una de las novedades que más llamó la atención en los círculos judiciales, mediáticos y políticos es que Cúneo Libarona ya tiene armada una sucursal de su histórico estudio de abogados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Precisamente en esa jurisdicción, durante su gestión como ministro, él mismo impulsó y puso en marcha la implementación del sistema penal acusatorio en el fuero federal, con el objetivo declarado de agilizar los procesos judiciales y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción.
El lanzamiento se realizó en mayo de 2024 junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, con actos institucionales en la ciudad santafesina, donde se enfatizó la necesidad de una justicia "efectiva y rápida" frente a la violencia narco que azota la zona. La medida buscaba superar un sistema calificado por el propio ministro como "obsoleto, oscuro e ineficiente", con juicios que se extendían décadas.