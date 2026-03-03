Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 INFORME

Menos fondos para las provincias: Buenos Aires sintió el golpe en febrero

Las transferencias nacionales bajaron en términos reales y la coparticipación volvió a mostrar números negativos. Según el informe, la provincia de Buenos Aires registró una caída cercana al 6% en los envíos automáticos, en un contexto de retroceso del IVA y comportamiento errático de la recaudación nacional, lo que vuelve a tensionar las cuentas provinciales.

