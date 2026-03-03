3 de marzo de 2026
INFORME
Menos fondos para las provincias: Buenos Aires sintió el golpe en febrero
Las transferencias nacionales bajaron en términos reales y la coparticipación volvió a mostrar números negativos. Según el informe, la provincia de Buenos Aires registró una caída cercana al 6% en los envíos automáticos, en un contexto de retroceso del IVA y comportamiento errático de la recaudación nacional, lo que vuelve a tensionar las cuentas provinciales.
Las transferencias de recursos nacionales a las provincias volvieron a caer en febrero y la provincia de Buenos Aires no quedó al margen de la tendencia. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional (RON) registraron una baja real interanual de 4,0%, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) retrocedió 5,4% en términos reales .
En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, las transferencias por RON mostraron en febrero una caída real del 3,9% interanual, en línea con el comportamiento general de las jurisdicciones . En tanto, por coparticipación federal, la merma se ubicó entre las más pronunciadas del país, con un retroceso cercano al 5,9% real interanual .
El informe señala que los recursos tributarios de origen nacional son centrales para las cuentas provinciales: en promedio representaron el 54% de los ingresos totales en 2023, de los cuales 44,8% correspondieron a coparticipación . En el caso bonaerense, si bien su estructura de ingresos es más diversificada que la de otras provincias del norte, el peso de estos fondos sigue siendo determinante para sostener el gasto público.
Uno de los factores clave detrás de la caída fue el desempeño del IVA. En febrero de 2026, la recaudación de este impuesto destinada a coparticipación cayó 9,8% en términos reales, afectada principalmente por la merma del IVA Aduanero tras cambios en la administración tributaria . Esta dinámica impacta directamente en la masa coparticipable que reciben las provincias.
En contraste, el Impuesto a las Ganancias mostró una leve mejora real interanual de 2,8% en febrero . Sin embargo, el informe advierte que la evolución reciente de ambos tributos viene mostrando un comportamiento errático, con alternancia de subas y bajas desde mediados de 2025.
A nivel nacional, casi todas las jurisdicciones registraron caídas reales en las transferencias por RON durante febrero, con excepción de Salta, que mostró un crecimiento marginal de 0,6% . En el caso de la coparticipación, todas las provincias exhibieron retrocesos de entre 3,4% y 5,9% real interanual .
El informe concluye que la retracción de febrero se da en un contexto de volatilidad en la recaudación y con una inflación estimada de 2,4% para ese mes . Para la provincia de Buenos Aires, el escenario implica menores recursos automáticos en un momento en que la coparticipación y los fondos nacionales continúan siendo un componente clave para el financiamiento de sus políticas públicas.
En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la situación financiera durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias y apuntó directamente contra la administración nacional. “Tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa: la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional”, afirmó ante la Legislatura bonaerense.
El mandatario sostuvo que a la Provincia “le quitaron recursos que nos corresponden por ley” y detalló que se retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, incentivo docente y obra pública. “Son hasta hoy 15 millones de millones de pesos equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto de este año. Solo ese recorte representa una porción enorme de lo que el Gobierno nacional exhibe como su falso superávit”, aseguró.
“En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses”, agregó Kicillof, al tiempo que convocó a la Legislatura a “seguir reclamando, con firmeza, lo que le deben a la Provincia y a los bonaerenses”.
Pese al escenario adverso, el gobernador defendió la gestión provincial y remarcó que “la Provincia no se detuvo”. “A veces nos preguntan cómo hacemos para seguir abriendo centros de salud o escuelas, para continuar tantas obras y seguir sumando patrulleros a pesar de los recursos que nos quitan. Es porque administramos con responsabilidad y gobernamos con planificación y sensibilidad”, expresó, aunque advirtió que “la crisis y la pérdida de recursos son cada vez mayores”.