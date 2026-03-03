Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 ALIVIO

ARBA: la patente costará menos y se podrá pagar en hasta 10 cuotas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires difundió el nuevo esquema para este 2026. La medida implica una reducción para el 75% de los vehículos.

