3 de marzo de 2026
EL DIA DESPUES
Nuevo intento por la ley de medicamentos tras un año de rosca y archivo
Tras haber perdido estado parlamentario en medio de la negociación por el Presupuesto, el Gobierno bonaerense vuelve a enviar a la Legislatura el proyecto para crear un laboratorio provincial y avanzar con la producción pública de medicamentos, en un contexto de fuerte aumento de precios y caída en el acceso a tratamientos.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que volverá a enviar a la Legislatura el proyecto de ley para la creación de un laboratorio provincial en el marco de la iniciativa de Producción Pública de Medicamentos, una propuesta que había perdido estado parlamentario el año pasado en medio de las negociaciones por el Presupuesto y otras leyes clave. El anuncio fue realizado el 2 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias.
“En este contexto se necesita más salud pública, no menos. Por eso enviamos nuevamente un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia”, afirmó el mandatario. Kicillof sostuvo que el acceso a los remedios “no puede depender exclusivamente del mercado” y remarcó que “cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica”.
La iniciativa apunta a crear una herramienta estatal que permita abaratar costos a través de la producción pública y, de ese modo, ampliar el acceso a tratamientos esenciales. Según el Gobierno provincial, el encarecimiento de los medicamentos en el último año, en un contexto de caída de ingresos, dejó a muchos bonaerenses con dificultades para afrontar gastos en consultas, estudios y fármacos.
En esa línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lamentó que el proyecto no haya sido aprobado anteriormente y consideró que se trata de “herramientas muy trabajadas” que permitirían mejorar el sistema sanitario. En una entrevista brindada a La Tecla en 2025, explicó que el sector salud tiene una “inflación estructural” que encarece permanentemente los costos y señaló que producir medicamentos a menor precio sería una estrategia para optimizar recursos y destinarlos también a infraestructura y salarios.
El nuevo impulso al proyecto se da en paralelo con la implementación del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a personas con cobertura pública exclusiva el acceso a 74 fármacos para el tratamiento de enfermedades prevalentes. Con una inversión anual de 26.500 millones de pesos, la iniciativa busca centralizar compras y distribución para hospitales y centros de salud de los 135 municipios.
Desde la Provincia enmarcan estas políticas en un escenario nacional que, aseguran, impactó negativamente en el acceso a tratamientos. “No podemos dejar la política sanitaria en manos de un mercado que discrimina y excluye”, sostuvo Kicillof en una presentación reciente. Con el reingreso del proyecto a la Legislatura, el Gobierno bonaerense buscará ahora obtener el aval parlamentario para avanzar en la creación del laboratorio y consolidar su estrategia de producción pública de medicamentos.