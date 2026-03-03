Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 EL DIA DESPUES

Nuevo intento por la ley de medicamentos tras un año de rosca y archivo

Tras haber perdido estado parlamentario en medio de la negociación por el Presupuesto, el Gobierno bonaerense vuelve a enviar a la Legislatura el proyecto para crear un laboratorio provincial y avanzar con la producción pública de medicamentos, en un contexto de fuerte aumento de precios y caída en el acceso a tratamientos.

