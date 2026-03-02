Kicillof no logró ordenar la interna, La Cámpora lo cruzó y el FR lo atendió

encabezó la apertura del 154º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense y no pudo maquillar una jornada que comenzó complicada. Al paro de los estatales, docentes y judiciales, se le sumaron críticas de. La guerra en el peronismo no se adhirió a la huelga y los puentes que buscarán reconstruir en la Legislatura con el Ejecutivo.El Gobernador apuntó contra el rumbo económico del presidente, Javier Milei, y lo responsabilizó por una crisis que definió como profunda y estructural. A 50 años del último golpe militar, vinculó el actual modelo con un proyecto de primarización y precarización del trabajo, denunció un esquema basado en dólar barato, apertura de importaciones, tasas altas y ajuste fiscal, y sostuvo queAsimismo, enumeró caída del consumo, cierre de empresas, pérdida de empleo y aumento del endeudamiento familiar como consecuencias directas de esas políticas. Frente a ese escenario, defendió el rol del Estado y planteó que la Provincia actúa como “escudo y red” ante unque recorta fondos y paraliza obras.Los anuncios que realizó estuvieron orientados a consolidar políticas provinciales y enviar proyectos legislativos y no enfocados en lanzar grandes obras nuevas. Finalmente, Kicillof convocó a construir una alternativa política y económica “productiva, federal y nacional”, advirtió sobre el ataque al federalismo y llamó a “sumar fuerzas” para cambiar el rumbo del país. En ese sentido, sostuvo que la crisis no es inevitable ni natural, sino producto de decisiones políticas, y cerró con un mensaje de tono electoral:Las criticas no tardaron en llegar y desde La Cámpora no dejaron pasar que el Gobernador no haya mencionado a Cristina Fernández ni pedido por su liberación. Al respecto, la diputada provincial Mayra Mendoza manifestó: “, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”.Asimismo, la jefa territorial de Quilmes afirmó: “Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional y, de hecho, lo sostenemos en nuestras acciones. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí. Los Concejos Deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al congreso nacional”.Por su parte, en el Frente Renovador pusieron el ojo en la situación económica y el paro que dejó sin el inicio de clases en toda la provincia de Buenos Aires., vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, lanzó: “Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”.Por su parte,, vicepresidenta cuarta del Senado, sostuvo:. A su vez, quien suena como una posible candidata a ser jueza de la Corte bonaerense, aseguró que “el Poder Legislativo empieza a funcionar pero en el Poder Judicial hay paro. Es un reclamo justo porque comparados con Nacion y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados".En cuanto a la situación que generó bronca en el kirchnerismo, el intendente de Lomas de Zamora,, dio su punta de vista con una postura conciliadora entre las partes., dijo en declaraciones aLuego, expresó que “fue un discurso más institucional del Gobernador, centrado en una agenda de gestión con mucho mérito de la Provincia en este tiempo. La verdad que siempre nos gusta escucharlo a Axel porque. Necesitamos confrontar con claridad lo que sucede contra el Gobierno nacional y que hay otro camino y que desde la Provincia se puede empezar a caminar”.El presidente de la Cámara de Diputados,, también fue consultado al respecto y habló sobre las diferencias internas en el peronismo. “Yo, en donde demostramos que estamos todos juntos, que los distintos sectores amalgamamos un proyecto en nombres, tanto de hombres como de mujeres que lo integran, y a partir de ahí, es empezar a trabajar en un proyecto pensando en lo que van a ser las elecciones el año que viene para seducir nuevamente al electorado, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país, y sacar a la Argentina de esta crisis que está teniendo”.Por primera vez desde que Kicillof es gobernador el inicio de clases no comenzó con normalidad ante un paro docente al que también se le sumaron los estatales y judiciales. El problema del salario se arrastra hace tiempo y las conducciones sindicales no pudieron contener la demanda de sus bases. No obstante,El mensaje de Kicillof que polarizó con Milei no alcanzó para ordenar a la tropa y la interna no se tomó descanso.. Mientras tanto, se trabaja en una reunión entre el primer mandatario y las autoridades de Diputados para avanzar en una agenda en común.