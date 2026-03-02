2 de marzo de 2026
ANÁLISIS
“No se trata de lanzar una campaña; se trata de lanzar una alternativa”
Cuatro integrantes del gabinete de Kicillof brindaron definiciones sobre los anuncios y expresiones del Gobernador en su discurso en la Legislatura.
Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pronunciara su discurso de apertura del año legislativo, cuatro integrantes de su gabinete brindaron una conferencia de prensa en la que destacaron algunos puntos de su alocución y lanzaron definiciones sobre algunos aspectos de la gestión provincial.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de referirse a la proyección nacional del discurso de Kicillof.
“Les habló a los argentinos porque estaba dando cuenta de una situación que nos afecta a todos, no solo a los bonaerenses, sino a todos los habitantes de nuestras provincias”, dijo Bianco. “Expuso muy claramente que este es un modelo económico, productivo, social, cultural, que no cierra, que no tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras necesidades, y que por lo tanto en toda la Argentina hay que empezar a pensar en un nuevo proyecto nacional.”
“Lo hemos dicho muchísimas veces y lo dijo el Gobernador hace muy poquito: no se trata de lanzar una campaña, no se trata de lanzar una candidatura. Se trata de una alternativa para este modelo para el 2027”, enfatizó el ministro clave de Kicillof.
Bianco destacó en el discurso de Kicillof lo que calificó como “un diagnóstico muy, muy claro de las consecuencias que está teniendo sobre la población, sobre los trabajadores, sobre las empresas, sobre las pymes, un modelo económico que favorece a muy poquitos en la Argentina y que perjudica al conjunto”.
Por su parte, ell ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó el proyecto de ley para reformar el área.
“Es una ley que tiene más de treinta años y es una ley que necesita modificaciones urgentes”, dijo Alonso. “No puede ser que los intendentes de los municipios grandes, de más de 70.000 habitantes, no sean parte del sistema de seguridad interior.”
“Para nosotros, los intendentes han sido piezas claves, elaborando los planes locales de seguridad que conforman la política provincial de seguridad. Creemos que hay que darle un marco adecuado, en el que los 135 intendentes sean parte del Consejo Provincial de Seguridad, que es donde se tiene que discutir la política criminal”, dijo el ministro.
En tanto, el titular de la cartera provincial de Trabajo, Walter Correa, se refirió al proyecto para los trabajadores de plataformas como Uber y Rappi.
“Estamos aplicando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para salvaguardar los derechos y la integridad de los trabajadores y trabajadoras por medio de plataformas”, destacó Correa. “Ante un Estado nacional que los excluye, la Provincia de Buenos Aires los integra al sistema, los integra a los derechos que les corresponden conforme a las reglamentaciones internacionales.”
Respecto de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada en el Congreso, el ministro dijo: “Frente a esta pseudo modernización laboral, que nada tiene de moderno, estamos articulando y ya somos ocho provincias que vamos a accionar en forma colectiva sosteniendo y reafirmando los derechos que nos brinda la Constitucíon Nacional. Un ejemplo es el poder de policía. Ante esta situación ya nosotros nos estamos organizando y accionando para, en el corto plazo, ir a un proceso judicial.”
La jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó: “Frente a la falta de argumentos y la falta de resultados, el presidente Milei elige insultar, elige agredir, elige ejercer la violencia cada vez más. Nosotros no vamos a naturalizar esa forma de comunicación y menos en un recinto como es la Cámara de Diputados, que es el espacio donde el pueblo tiene la palabra. Hoy vimos todo lo opuesto a eso: vimos a un Gobernador que rinde una gestión hecha con austeridad, en medio de una adversidad total, cuando el gobierno nacional recorta los recursos de los y las bonaerenses”.