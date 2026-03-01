Volver | La Tecla Nacionales 1 de marzo de 2026 CONGRESO

Una por una, las medidas que anunció Milei en la Asamblea Legislativa

El presidente prometió que cada ministerio presentará un paquete de reformas para que se trate en el Congreso, además de plantear una reforma electoral y presentar modificaciones en el Código Penal.

