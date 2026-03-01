1 de marzo de 2026
CONGRESO
Una por una, las medidas que anunció Milei en la Asamblea Legislativa
El presidente prometió que cada ministerio presentará un paquete de reformas para que se trate en el Congreso, además de plantear una reforma electoral y presentar modificaciones en el Código Penal.
Con fuertes críticas al kirchnerismo, el presidente Javier Milei tuvo una nueva Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación y anunció una serie de medidas que intentará impulsar durante este año.
Uno de los datos más importantes, es que prometió que cada ministerio preparó una serie de reformas estructurales para que se trate durante el año parlamentario. Allí sentenció: “Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.
“La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”, aseguró el presidente.
En otro fragmento de su discurso, Milei dijo que se necesita de “un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia”. Para ello, prometió profundizar “reformas en seguridad” y avanzar con la “modificación del Código Penal” para tener “penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”.
A su vez, también planteó cambios en el Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, además de anunciar una profundización en materia de apertura económica y de acuerdo comercial: “Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos”.
También volvió a plantear que es necesario una reforma electoral para “que los representantes sean responsables de ciertos representados, y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para evitar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”. Acto seguido dijo que va a presentar proyectos en materia judicial para “que vuelvan a hacer del poder judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz, por sobre todas las cosas que se ajustan”.