1 de marzo de 2026
EN CAíDA LIBRE
Puerto de Mar del Plata: el laberinto de la incertidumbre que frena el desarrollo regional
A través de un duro análisis de situación, la firma que opera las cargas generales advierte que la precariedad institucional y la ausencia de garantías para el dragado están expulsando las inversiones, condenando al enclave a perder su perfil logístico regional y transformarse en una plataforma de alcance limitado.
El Puerto de Mar del Plata se encuentra en una encrucijada estratégica que trasciende la coyuntura económica. Según el reciente diagnóstico trazado por la terminal TC2, el principal nodo logístico de la ciudad padece una crisis de previsibilidad que amenaza con clausurar su proyección internacional.
El análisis de la firma operadora es contundente: la ausencia de un marco de concesión de largo plazo y la falta de seguridad jurídica han generado un clima de incertidumbre que desalienta cualquier intento de modernización, dejando al puerto en una situación de vulnerabilidad frente a otros enclaves de la región.
La principal preocupación radica en un esquema operativo que se ha vuelto crónico: la terminal de contenedores funciona desde hace más de dos décadas bajo un sistema de permisos precarios. Esta inestabilidad administrativa impide el desembarco de capitales de magnitud, ya que los ciclos de recuperación de inversión en infraestructura portuaria requieren plazos que la actual gestión no garantiza.
El reciente fracaso de la licitación para el Muelle 2 es, para los operadores, la prueba más clara de este cortocircuito; las condiciones propuestas fueron consideradas inviables por el sector privado, principalmente debido a la falta de certezas sobre el dragado y a exigencias de inversión imposibles de amortizar bajo las reglas actuales.
Este escenario ha forzado una mutación preocupante en la identidad del puerto. Lo que históricamente fue concebido como una terminal multipropósito, capaz de movilizar graneles y cargas generales de todo su hinterland, ha ido cediendo terreno hasta especializarse casi exclusivamente en la actividad pesquera. Si bien la pesca es un motor vital, la pérdida de diversidad logística implica un retroceso competitivo para toda la producción regional.
Al no contar con una terminal de contenedores robusta y con servicios marítimos regulares, miles de toneladas de producción local deben ser trasladadas por tierra hacia Buenos Aires o incluso hacia terminales en el exterior, incrementando los costos operativos y restando eficiencia a las exportaciones argentinas.
El análisis de la terminal también pone el foco en la gestión del espacio terrestre. La asignación de áreas estratégicas a proyectos ajenos a la dinámica logística limita las posibilidades de expansión y tecnificación que el puerto necesita para volver a ser atractivo ante las grandes navieras internacionales.
En los últimos años, el enclave ha perdido conectividad y frecuencia de recaladas, un fenómeno que no es casual sino consecuencia directa de la falta de una política de Estado que garantice la profundidad necesaria y la estabilidad para operar.
En última instancia, lo que plantea la terminal es un debate sobre el modelo de desarrollo regional. Sostener los cientos de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen del movimiento de cargas generales exige una reforma estructural que devuelva la confianza a los actores del comercio exterior.
Sin un cambio de rumbo que priorice la previsibilidad y la inversión en infraestructura básica, el Puerto de Mar del Plata corre el riesgo de quedar reducido a una función secundaria, mientras el flujo del comercio global sigue buscando rutas más seguras y eficientes lejos de sus muelles.