Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de marzo de 2026 EN CAíDA LIBRE

Puerto de Mar del Plata: el laberinto de la incertidumbre que frena el desarrollo regional

A través de un duro análisis de situación, la firma que opera las cargas generales advierte que la precariedad institucional y la ausencia de garantías para el dragado están expulsando las inversiones, condenando al enclave a perder su perfil logístico regional y transformarse en una plataforma de alcance limitado.

Compartir