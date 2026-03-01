1 de marzo de 2026
APERTURA DE SESIONES
Javier Milei habla en el Congreso: un discurso blindado y promesas reformistas
Este domingo, el presidente Javier Milei se presentará en la Cámara de Diputados y encabezará la apertura del 144° período de sesiones ordinarias de la legislatura. Los posibles ejes de su discurso.
Arrancando el año con viento a favor, después de que su paquete reformista haya sido prácticamente aprobado en su totalidad, Milei vuelve al Congreso para encabezar la apertura de sesiones ordinarias. Fiel a su estilo, publico un mensaje en su perfil de X, anticipando la cita que tendrá lugar a las 21:00.
Si bien no se sabe con exactitud las palabras que dirá Milei, se especula que el discurso que escribió junto a su asesor estrella, Santiago Caputo, exhibirá la hoja de ruta para el "año más reformista de la historia".
Se cree que las palabras que pronunciará Milei esta noche estén articuladas en tres ejes: el primero detallará la herencia que recibió de la administración pasada y como su gobierno pudo "encauzar" el rumbo del país a través de reformas estructurales, el segundo contemplará todos lo sucedido el año pasado y el tercero detallará cómo será el futuro de la gestión y el porqué de las reformas que se priorizarán en el Congreso.
Otro foco que será clave es el de los "empresaurios", uno de los tantos apodos creados por Milei para referirse a los empresarios que, según el, constituyen "un sistema corrupto que hundió a los argentinos". Puede haber menciones a ciertas figuras del empresariado a quién Milei los tiene entre ceja y ceja y a los que caracterizó con ocurrentes apodos: "Don Chatarrín" (Paolo Rocca, de Techint), "Don Gomita Lumínica" (Javier Madanes Quintanilla, de Fate) y "Señor Lengua Floja" (Roberto Méndez, de Neumen).
Se cree que hará eco del éxito del período de las extraordinarias e intentará vender un nuevo paquete de iniciativas que todavía no fueron dadas a conocer en su integralidad. Está el objetivo de sacar la reforma electoral, la del Código Penal, la tributaria y la previsional (aunque estas dos últimas quizás se trabajen el próximo año, en plena carrera electoral, o incluso, en un potencial segundo mandato).
A esas medidas, se le puede sumar el planteamiento para una reformulación del sector público que permita una mayor reducción de la injerencia estatal. También, es probable que el Gobierno Nacional insista en la eliminación de las PASO, mientras nos vamos acercando poco a poco a una nueva contienda electoral.
A diferencia de su primeros dos años de gobierno, este febrero quedó en evidencia el pulido que hubo de la mesa política del presidente, quien distribuyó bien las tareas de negociación con diferentes de actores de la oposición y pudo cosechar grandes victorias en la legislatura.
Si el "amor de verano" no se esfuma, sería posible para la gestión de Milei aprobar la ley de Libertad Educativa, proyecto que apunta a una mayor autonomía escolar e introduce cambios en el financiamiento de las escuelas y las universidades.
También se especula con que el presidente remarque la importancia de la llevar adelante “la batalla cultural” para sostener los resultados conseguidos, siempre bajo perpetua confrontación y un binarismo que abraza o rechaza, sin término medio.