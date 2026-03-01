Repercusiones del discurso del presidente: apoyos, rechazos y una fuerte crítica bonaerense

La Tecla
Javier Milei no gobierna, agrede. En la Apertura de Sesiones repitió su libreto de odio: insultos, mentiras y cinismo, mientras descarga el ajuste sobre el pueblo trabajador. Mucho show, cero soluciones y cada vez más lejos de la realidad. pic.twitter.com/an7JLaO1CG— Walter Correa (@waltercorreaok) March 2, 2026
Arranca el período de sesiones ordinarias más reformista de nuestra historia.— Alejandro Carrancio (@alecarrancio) March 2, 2026
Como dijo @JMilei es momento de convertirnos en una nación madura.
Vamos a hacer grande a la Argentina otra vez.
Esto es una falta de consideración absoluta.— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) March 2, 2026
El Presidente dice que vino a terminar con la miseria decadente. En los hechos hay más despidos, más deuda y más incertidumbre. Si esto es el final de la decadencia, ¿cómo era el principio de la prosperidad?
"En 5 años el complejo energetico por sí solo estará exportando unos 50 mil millones de dólares, esto ya es una realidad".— Julia Strada (@Juli_Strada) March 2, 2026
DE ACUERDO! GRACIAS A LA ESTATIZACIÓN DE YPF Y AL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER.
MIRÁ QUÉ LINDO SUPERAVIT QUE TE DEJÓ CFK.
BRAVO. pic.twitter.com/j89GpeVhIU
“Tenemos la fuerza y las ideas para cambiar el país de forma definitiva, y la convicción y la tenacidad para hacer que se concreten”@JMilei pic.twitter.com/8JXLC7pruE— Analía Corvino (@analiacorvino) March 2, 2026
Discurso del Presidente Javier Milei en la Apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 2, 2026
"Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9 mil por año a cero. Esto último se hizo de forma conjunta con la ministra Pettovello y todo el… pic.twitter.com/G1xwPu1usl
Anunciar 90 reformas estructurales del Estado en un año no suena a modernización, suena a demolición.— Soledad Alonso (@soleaalonso) March 2, 2026
La velocidad sin planificación no es eficiencia: es irresponsabilidad.
Y eso es lo que propone @JMilei .#CadenaNacional #AperturaDeSesiones #AsambleaLegislativa2026
Un discurso repleto de mentiras y fantasía que ofende al pueblo argentino.— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) March 2, 2026
El ajuste no lo pagó “la casta”: lo pagaron los discapacitados, los jubilados, los trabajadores, las universidades y las PyMEs.
Hablar de moral como política de Estado mientras se recortan derechos y se… pic.twitter.com/c2BpPZpYT0
UNA VERGÜENZA Y UNA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS ARGENTINOS— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 2, 2026
¿Tan mal le va en las encuestas reales al Presidente que vino al Congreso a hacer un chiquero con el pasado?
No pudimos apreciar un discurso de un Jefe de Estado de la Nación como prevé la Constitución. Solo se enfocó…
“Hemos triplicado el salario” dice @JMilei #MileiFarabute pic.twitter.com/uWtF0oQ6TX— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 2, 2026
Espert me decía Copito de Nieve. Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan. https://t.co/5NOBJQJrgA— Myriam Bregman (@myriambregman) March 2, 2026
La moral vuelve a ser política de estado.— Manuel Adorni (@madorni) March 2, 2026
Cambio de época.
Dios bendiga a la República Argentina.
