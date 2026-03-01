Apps
Repercusiones del discurso del presidente: apoyos, rechazos y una fuerte crítica bonaerense

Luego del picante discurso del presidente, la política se volcó a las redes sociales para dejar sus sensaciones de la Asamblea Legislativa. El ministro de Trabajo bonaerense cargó duro contra Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un potente y polémico discurso en el Congreso en el marco de la Asamblea Legislativa. Hubo fuertes chicanas al kirchnerismo, tratándolos de “brutos”, “burros”, e “ignorantes”, además de asegurar que Cristina Kirchner “va a seguir presa porque es una chorra”.

Además de asegurar que enviará un paquete de reformas de cada ministerio, el presidente también reivindicó la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y las relaciones internacionales de cercanía con los Estados Unidos. También hubo un fuerte agradecimiento a cada uno de los ministros que componen el gabinete, con principal énfasis a Luís Caputo, Federico Sturzenegger, y a los legisladores nacionales Patricia Bullrich y Luís Petri.

Tras el discurso del presidente, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, cuestionó las palabras del mandatario: “Javier Milei no gobierna, agrede. En la Apertura de Sesiones repitió su libreto de odio: insultos, mentiras y cinismo, mientras descarga el ajuste sobre el pueblo trabajador. Mucho show, cero soluciones y cada vez más lejos de la realidad”.

 
Por otra parte, el diputado nacional Alejandro Carrancio, sentenció que “arranca el período de sesiones ordinarias más reformista de nuestra historia. Como dijo @JMilei es momento de convertirnos en una nación madura. Vamos a hacer grande a la Argentina otra vez”.

    
 



 

