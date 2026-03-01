Repercusiones del discurso del presidente: apoyos, rechazos y una fuerte crítica bonaerense

Javier Milei no gobierna, agrede. En la Apertura de Sesiones repitió su libreto de odio: insultos, mentiras y cinismo, mientras descarga el ajuste sobre el pueblo trabajador. Mucho show, cero soluciones y cada vez más lejos de la realidad. pic.twitter.com/an7JLaO1CG — Walter Correa (@waltercorreaok) March 2, 2026

Arranca el período de sesiones ordinarias más reformista de nuestra historia.



Como dijo @JMilei es momento de convertirnos en una nación madura.



Vamos a hacer grande a la Argentina otra vez. — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) March 2, 2026

Esto es una falta de consideración absoluta.

El Presidente dice que vino a terminar con la miseria decadente. En los hechos hay más despidos, más deuda y más incertidumbre. Si esto es el final de la decadencia, ¿cómo era el principio de la prosperidad? — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) March 2, 2026

"En 5 años el complejo energetico por sí solo estará exportando unos 50 mil millones de dólares, esto ya es una realidad".



DE ACUERDO! GRACIAS A LA ESTATIZACIÓN DE YPF Y AL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER.



MIRÁ QUÉ LINDO SUPERAVIT QUE TE DEJÓ CFK.



BRAVO. pic.twitter.com/j89GpeVhIU — Julia Strada (@Juli_Strada) March 2, 2026

“Tenemos la fuerza y las ideas para cambiar el país de forma definitiva, y la convicción y la tenacidad para hacer que se concreten”@JMilei pic.twitter.com/8JXLC7pruE — Analía Corvino (@analiacorvino) March 2, 2026

Discurso del Presidente Javier Milei en la Apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso



"Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9 mil por año a cero. Esto último se hizo de forma conjunta con la ministra Pettovello y todo el… pic.twitter.com/G1xwPu1usl — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 2, 2026

Anunciar 90 reformas estructurales del Estado en un año no suena a modernización, suena a demolición.

La velocidad sin planificación no es eficiencia: es irresponsabilidad.

Y eso es lo que propone @JMilei .#CadenaNacional #AperturaDeSesiones #AsambleaLegislativa2026 — Soledad Alonso (@soleaalonso) March 2, 2026

Un discurso repleto de mentiras y fantasía que ofende al pueblo argentino.



El ajuste no lo pagó “la casta”: lo pagaron los discapacitados, los jubilados, los trabajadores, las universidades y las PyMEs.



Hablar de moral como política de Estado mientras se recortan derechos y se… pic.twitter.com/c2BpPZpYT0 — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) March 2, 2026

UNA VERGÜENZA Y UNA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS ARGENTINOS



¿Tan mal le va en las encuestas reales al Presidente que vino al Congreso a hacer un chiquero con el pasado?



No pudimos apreciar un discurso de un Jefe de Estado de la Nación como prevé la Constitución. Solo se enfocó… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 2, 2026

Espert me decía Copito de Nieve. Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan. https://t.co/5NOBJQJrgA — Myriam Bregman (@myriambregman) March 2, 2026