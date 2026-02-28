Volver | La Tecla Nacionales 28 de febrero de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

Marzo viene con aumentos y empujan la inflación a un nuevo salto

A pesar de que el Gobierno nacional plantee lo contrario, el tercer mes del año llega con más aumentos que consolidan la pérdida del poder adquisitivo. El detalle de lo que se viene.

