PJ bonaerense: la pelea entre Massa y Zamora en Tigre se dirime en la Justicia

La Junta Electoral partidaria suspendió decisiones sobre la interna en el distrito hasta que se expidan los tribunales federales. El hermano del intendente fue habilitado, pero en candidato del massismo apeló el fallo de primera instancia.

