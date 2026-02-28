28 de febrero de 2026
DEFINICIÓN EN PAUSA
PJ bonaerense: la pelea entre Massa y Zamora en Tigre se dirime en la Justicia
La Junta Electoral partidaria suspendió decisiones sobre la interna en el distrito hasta que se expidan los tribunales federales. El hermano del intendente fue habilitado, pero en candidato del massismo apeló el fallo de primera instancia.
La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo judicial y administrativo. La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires resolvió no adoptar ninguna medida vinculada al proceso electoral en el distrito Tigre hasta que quede firme la decisión de la Justicia Federal. La pelea entre Sergio Massa y Julio Zamora no cesa.
La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 50, firmada este viernes, en la que el órgano partidario toma nota del recurso de apelación presentado en el marco del expediente 1621/2026, tramitado ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral.
El expediente, caratulado “Paez, Ricardo Federico y otro c/ Partido Justicialista N° 2 – Distrito Buenos Aires s/ Impugnación de acto de órgano o autoridad partidaria – Junta Electoral Partidaria”, se encuentra ahora a la espera de una definición por parte de la instancia superior, luego de que fuera apelado por Luis Emilio Samyn Ducó, candidato del distrito Tigre.
En los considerandos, la Junta Electoral sostiene que debe “velar por el estricto cumplimiento de la normativa partidaria, el cronograma electoral vigente y las decisiones emanadas de la autoridad judicial competente”. En ese marco, remarca que, al estar recurrido el fallo judicial, la cuestión todavía no se encuentra firme.
El texto también hace referencia a la situación de los representantes de Mario Alberto Zamora, quienes —según la resolución— no presentaron en tiempo y forma el modelo de boleta dentro del plazo fijado por la Resolución N° 28 del 20 de febrero, aunque luego recurrieron ante la propia Junta el 23 de febrero. Pese a esa omisión, el órgano partidario argumenta que debe actuar con “prudencia institucional”, resguardando la seguridad jurídica, la igualdad entre las partes y la transparencia del proceso interno.
Además, advierte que adoptar medidas sobre la materia en discusión podría complicar el cumplimiento de lo que eventualmente resuelva la Justicia.
En la parte resolutiva, la Junta establece en su artículo primero que, hasta tanto adquiera firmeza la resolución dictada por el Juzgado Federal interviniente, no se adoptará medida alguna respecto al proceso de elección de autoridades partidarias en Tigre. En segundo término, dispone mantener vigente el cronograma electoral en todo aquello que no esté alcanzado por la controversia judicial. Finalmente, ordena notificar la decisión a través de la página web del partido, con indicación de día y hora de publicación.
Así, la disputa interna en Tigre queda momentáneamente congelada a la espera de una definición judicial que terminará de ordenar —o reconfigurar— el escenario partidario en ese distrito clave del conurbano bonaerense.