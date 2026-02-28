Apps
Cambios en el gabinete de Milei: quién renunció en el Ministerio de Economía

El actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew. Los movimiento se dan en medio de versiones de una fuerte interna.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew.

Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar a Finanzas fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

"Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central (BCRA). Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.

Lew había asumido el cargo como secretario de Finanzas en noviembre del 2025, luego de la salida de Pablo Quirno. Sin embargo, su renuncia se dio al poco tiempo, ya que solamente transcurrieron tres meses desde que el titular de la cartera económica lo presentó.

Fue Chief Financial Officer (CFO) de YPF, cargo que ejerció desde junio del 2020 hasta finales de noviembre del 2023, y se desempeñó como director del BCRA desde diciembre del 2023 hasta julio del 2024, luego de haber sido reemplazado por Baltasar Romero Krause.

