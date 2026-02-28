Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2026 BAJO LA LPA

Cambios en el gabinete de Milei: quién renunció en el Ministerio de Economía

El actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew. Los movimiento se dan en medio de versiones de una fuerte interna.

Compartir