Seis planetas protagonizarán un espectacular desfile celeste

Esta noche, el cielo vespertino ofrecerá un impresionante espectáculo astronómico con una alineación aparente de seis planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se concentrarán visualmente en una misma franja del firmamento tras la puesta del Sol, en uno de los eventos más atractivos para la observación a simple vista en los últimos años.



El fenómeno no consiste en una alineación perfecta en línea recta en el espacio, sino en una agrupación aparente desde la perspectiva terrestre que reúne a varios astros en una misma región del cielo durante unas horas. La concentración se produce cerca de la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol en el firmamento que también siguen los planetas.



Cuatro de estos cuerpos serán visibles sin ningún instrumento bajo cielo despejado y oscuro. Venus destacará por su intenso brillo, convirtiéndose en el punto de referencia más fácil de localizar. Júpiter aparecerá muy luminoso en dirección sureste. Saturno y Mercurio se mostrarán más bajos, cerca del horizonte oeste, y solo durante un breve período después del atardecer. Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño para ser distinguidos con claridad.



La mejor ventana de observación se abrirá entre treinta y sesenta minutos después de la puesta del Sol, momento en que el cielo se oscurece lo suficiente pero Mercurio y Saturno aún permanecen sobre el horizonte. En la mayor parte de Argentina esa franja horaria rondará entre las 20:30 y las 21:30, aunque el horario exacto varía según la localidad. La visibilidad efectiva durará aproximadamente una hora, ya que los planetas más cercanos al horizonte se perderán rápidamente en el resplandor del crepúsculo.



Para disfrutar del evento se recomienda elegir un lugar con horizonte oeste completamente despejado, preferentemente lejos de luces urbanas. Venus servirá como guía principal por su magnitud excepcional; desde allí será posible ubicar a Mercurio a pocos grados de distancia y a Saturno en las cercanías. Júpiter brillará más alto y será imposible pasarlo por alto. Binoculares comunes facilitarán la localización de Urano, que se encuentra próximo al cúmulo de las Pléyades, y de Neptuno, que aparece cerca de Saturno.



Aplicaciones de astronomía permiten conocer la posición precisa de cada astro según la latitud y longitud del observador, lo que resulta muy útil para planificar la observación. Este tipo de concentraciones planetarias ocurre con cierta regularidad, pero la presencia simultánea de seis planetas, cuatro de ellos de alto brillo, hace que el desfile de febrero de 2026 sea especialmente accesible y atractivo para aficionados de todas las edades.



Si las condiciones meteorológicas acompañan, el espectáculo estará al alcance de cualquiera que disponga de un cielo limpio. Otro evento notable de características similares se espera para agosto del mismo año, aunque en horario matutino. Preparar un sitio de observación despejado será suficiente para apreciar uno de los fenómenos más bellos que el Sistema Solar ofrece sin necesidad de equipo sofisticado.