En la Gobernación acusan de rupturista a La Cámpora y los puentes se dinamitan

La disputa en el Senado bonaerense por la elección de autoridades marcó una batalla perdida para Axel Kicillof
en plena guerra con Máximo Kirchner
. Los principales cargos quedaron en manos del kirchnerismo y desde la Gobernación salieron con los tapones de punta. Acusan a La Cámpora de rupturistas y de detonar todo tipo de vínculo entre los sectores. “Anoche se cruzaron todos los límites de convivencia. Rompieron todo”
, expresaron a La Tecla
desde el círculo más cercano al Gobernador hacia el camporismo. En ese sentido, afirmaron que la elección que ninguna de las personas elegidas para los cargos en danza fue acordado con el Ejecutivo. Por eso, sentenciaron: “Impusieron su mayoría”
.
Alrededor de las 15 ingresó Mario Ishii
al Senado y dijo: "Me voy a sentar en la banca y voy a ver si me eligen". Diez horas después se fue con lo que vino a buscar: la vicepresidencia primera. Por su parte, Sergio Berni
fue ungido como jefe de bloque de senadores del oficialismo. Ambos propuestos por el kirchnerismo desde fines de diciembre. Para completar el paquete cristinista, Gustavo Soos
se quedó con la pro secretaria administrativa.Ayelén Durán (MDF)
obtuvo la vice segunda y el resto quedó así: vice tercero, Gonzalo Cabezas (LLA)
; vice cuarta: Valeria Arata (FR)
; Vice quinta: Alex Campbell (PRO)
y vice sexta: Germán Lago (MDF)
. Magario retuvo a Roberto Feletti como secretario administrativo, en tanto que Martín Di Bella renunció al cargo de prosecretario y pasará a la jefatura de gabinete. Mariano Ríos Ordóñez (yerno de Alberto Balestrini) reemplazará al recientemente fallecido secretario legislativo, Luis Lata, mientras que el prosecretario del área seguirá siendo Miguel Ángel Bampini, como hasta ahora.
El resultado marca que Kicillof no logró el objetivo de quedarse con la vice primera con una figura que le responda directamente. “Si La Cámpora dedicara un cinco por ciento de la energía que pone en boicotear a Axel en Milei, capaz que otra sería la historia”
, expresaron en la Gobernación.
Asimismo, sostuvieron que fue “todo muy alevoso. Después se rasgan las vestiduras diciendo que ellos no operan en los medios para boicotear a Axel”. Además, entienden que la negativa al pedido del Gobernador también se debe a “un poco de vendetta por el PJ”
.
Sin embargo, aclararon que la relación con Ishii y Berni será “institucional” y que “si podemos hablar con los libertarios, podemos hablar con ellos”. Es que entienden que “el problema no es ellos dos por lo que seguramente Verónica podrá trabajar muy bien con ambos”
.
Los misiles contra La Cámpora no cesaron en una mañana de viernes que lo tiene a Kicillof con visitas programas en Mar del Plata y Mar Chiquita para cerrar las conferencias de verano. “El punto acá es la intención dañina de la jugada por parte de La Cámpora”
, manifestaron. Del mismo modo, se encargaron de asegurar que “rompieron todos los vínculos de intento de convivencia que con tanta muñeca política supo Axel traer hasta acá”.
Durante la extensa jornada en la Cámara baja abundaban las posturas que responsabilizaban a Kicillof sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos. Había quienes apuntaban contra el ministro de Gobierno, Carlos Bianco
, por sus declaraciones sobre la conducción del peronismo y sostenían que eso dinamitó toda chance de acuerdo. “Siempre la culpa la tiene Carli. No importa cuando digas esto. No dijo nada que no sea verdad: ¿o acaso al peronismo cordobés lo conduce Cristina?
Que dejen de hacer pataletas por cualquier pavada”, respondieron desde el kicillofismo.
Las reuniones fueron incesantes en la Legislatura y el despacho de Facundo Tignanelli
en Diputados fue un escenario que luego de que arribara Ishii reunió a Berni, Emmanuel González Santalla y al secretario del exintendente de José C. Paz. Allí se delineaban los pasos a seguir y se entablaba diálogo telefónico tanto con Magario como con Mariano Cascallares
.
La jornada también estuvo marcada por un nuevo maltrato al periodismo por parte de la Presidencia de la Cámara de Senadores
. El palco para los trabajadores de prensa continuó cerrado, pero también se sumaron condicionamientos a quienes cubrían los hechos y fueron corridos de un sector del estacionamiento luego de que Ishii llegara y adelantara que se predisponía a ser vice primero. Los hechos fueron seguidos desde el territorio que corresponde a Diputados ante la restricción existente dispuesta otra vez por la vicegobernadora.
El acuerdo por la conducción del PJ bonaerense tampoco pudo aplacar las diferencias internas entre Kicillof y Kirchner. A la vista quedó lo que sucedió en la Legislatura y la relación para no tener retorno. El lunes el Gobernador tendrá la Asamblea Legislativa -en medio de un paro de estatales, docentes y judiciales- y se especula sobre algún posible mensaje ante lo acontecido. Habrá nuevos capítulos de una historia con final abierto.