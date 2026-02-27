En la Gobernación acusan de rupturista a La Cámpora y los puentes se dinamitan

La disputa en el Senado bonaerense por la elección de autoridades marcó una batalla perdida paraen plena guerra con. Los principales cargos quedaron en manos del kirchnerismo y desde la Gobernación salieron con los tapones de punta. Acusan a La Cámpora de rupturistas y de detonar todo tipo de vínculo entre los sectores., expresaron adesde el círculo más cercano al Gobernador hacia el camporismo. En ese sentido, afirmaron que la elección que ninguna de las personas elegidas para los cargos en danza fue acordado con el Ejecutivo. Por eso, sentenciaron:Alrededor de las 15 ingresóal Senado y dijo: "Me voy a sentar en la banca y voy a ver si me eligen". Diez horas después se fue con lo que vino a buscar: la vicepresidencia primera. Por su parte,fue ungido como jefe de bloque de senadores del oficialismo. Ambos propuestos por el kirchnerismo desde fines de diciembre. Para completar el paquete cristinista,se quedó con la pro secretaria administrativa.obtuvo la vice segunda y el resto quedó así: vice tercero,; vice cuarta:; Vice quinta:y vice sexta:. Magario retuvo a Roberto Feletti como secretario administrativo, en tanto que Martín Di Bella renunció al cargo de prosecretario y pasará a la jefatura de gabinete. Mariano Ríos Ordóñez (yerno de Alberto Balestrini) reemplazará al recientemente fallecido secretario legislativo, Luis Lata, mientras que el prosecretario del área seguirá siendo Miguel Ángel Bampini, como hasta ahora.El resultado marca que Kicillof no logró el objetivo de quedarse con la vice primera con una figura que le responda directamente., expresaron en la Gobernación.Asimismo, sostuvieron que fue “todo muy alevoso. Después se rasgan las vestiduras diciendo que ellos no operan en los medios para boicotear a Axel”. Además, entienden que la negativa al pedido del Gobernador también se debe aSin embargo, aclararon que la relación con Ishii y Berni será “institucional” y que “si podemos hablar con los libertarios, podemos hablar con ellos”. Es que entienden queLos misiles contra La Cámpora no cesaron en una mañana de viernes que lo tiene a Kicillof con visitas programas en Mar del Plata y Mar Chiquita para cerrar las conferencias de verano. “, manifestaron. Del mismo modo, se encargaron de asegurar que “rompieron todos los vínculos de intento de convivencia que con tanta muñeca política supo Axel traer hasta acá”.Durante la extensa jornada en la Cámara baja abundaban las posturas que responsabilizaban a Kicillof sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos. Había quienes apuntaban contra el ministro de Gobierno,, por sus declaraciones sobre la conducción del peronismo y sostenían que eso dinamitó toda chance de acuerdo. “Siempre la culpa la tiene Carli. No importa cuando digas esto. No dijo nada que no sea verdad:Que dejen de hacer pataletas por cualquier pavada”, respondieron desde el kicillofismo.Las reuniones fueron incesantes en la Legislatura y el despacho deen Diputados fue un escenario que luego de que arribara Ishii reunió a Berni, Emmanuel González Santalla y al secretario del exintendente de José C. Paz. Allí se delineaban los pasos a seguir y se entablaba diálogo telefónico tanto con Magario como conLa jornada también estuvo marcada por. El palco para los trabajadores de prensa continuó cerrado, pero también se sumaron condicionamientos a quienes cubrían los hechos y fueron corridos de un sector del estacionamiento luego de que Ishii llegara y adelantara que se predisponía a ser vice primero. Los hechos fueron seguidos desde el territorio que corresponde a Diputados ante la restricción existente dispuesta otra vez por la vicegobernadora.