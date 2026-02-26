Volver | La Tecla Municipios 26 de febrero de 2026 GRAVE

Condenan por fraude a tres exfuncionarios de un municipio bonaerense

Tres miembros del gabinete del exintendente Aiola, de Chacabuco, fueron hallados culpables de defraudación por contratos de obra pública. Fue el propio exintendente quien los denunció. Un proveedor de la comuna también fue sentenciado.

