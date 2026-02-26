26 de febrero de 2026
TIRONEOS
La batalla del Senado: otra prueba de fuego para medir de qué está hecho Kicillof
La puja por las autoridades en la Cámara alta se convierte en un nuevo examen que debe afrontar el Gobernador, que además es el presidente del PJ bonaerense. El traje de candidato y el bastón de mariscal en juego.
La disputa por las autoridades en el Senado bonaerense expone una vez más la capacidad de Axel Kicillof de liderar tanto su gobierno como a la fuerza política de la que forma parte. La disputa con Máximo Kirchner tiene otro capítulo en el que el resultado dirá de qué está hecho el Gobernador luego de aceptar la propuesta del líder de La Cámpora para presidir el Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Pese a reuniones y negociaciones que se multiplican, la estructura institucional sigue incompleta. Hoy, en la línea sucesoria posterior a la vicegobernadora Verónica Magario, figura el vicepresidente quinto, Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad. Por eso, la intención es resolver las vacantes en la sesión extraordinaria convocada para este martes, antes de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el mandatario provincial el próximo lunes.
La discusión no se limita a las vicepresidencias. También está pendiente la conducción del bloque oficialista Fuerza Patria, un punto que incide directamente en el reparto de poder interno y en la interlocución con la Presidencia del Senado.
Además, el camporismo busca quedarse con la Secretaría Administrativa, actualmente en manos de Roberto Feletti, alineado con Magario. En la Presidencia del Senado interpretan que esa demanda forma parte de una negociación más amplia que podría incluir la Prosecretaría Administrativa, ocupada por Martín Di Bella. A esto se suma la vacante que dejó el fallecimiento de Luis Lata, secretario Legislativo, un lugar que también podría entrar en la mesa de negociación. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo dentro del oficialismo.
El resultado de la negociación vaticina lecturas de diversa índole en un contexto en el que el peronismo es un hervidero. Kicillof sostiene una batalla con Kirchner mientras Sergio Massa sigue atentamente los hechos y ordena a su tropa tomar perfil bajo. En el massismo sostienen que mirarán de afuera la pelea entre el kicillofismo y el kirchnerismo.
El acuerdo para que el Gobernador presida el PJ bonaerense no calmó las aguas entre los dos sectores enfrentados y ahora la disputa se traslada al Senado. Con la carrera presidencial lanzada, el primer mandatario ahora busca obtener un triunfo en la Cámara baja con el reparto de autoridades.
La preferencia por Ayelén Durán para la vicepresidencia primera indica que quiere en ese lugar alguien que le responda directamente. Pero en el kirchnerismo insisten con Mario Ishii para ese lugar y fuentes al tanto de las conversaciones asegura que el mandamás de José C. Paz cuenta con el apoyo de todos los sectores menos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
A la vez, fuerza la versión de que Sergio Berni habría moderado sus aspiraciones iniciales, que incluían la vicepresidencia o la presidencia del bloque. De todos modos, tanto Ishii como Berni mantienen posiciones firmes y no muestran disposición a resignar lugares sin una compensación política clara.
Desde la Presidencia del Senado insisten en que primero debe definirse quién conducirá el bloque Fuerza Patria. El objetivo es contar con una referencia estable para canalizar la negociación interna antes de avanzar con la elección formal de autoridades de la Cámara. Entre las hipótesis que circulan, aparece la posibilidad de que Ishii asuma la conducción del bloque, aun si no accede a la vicepresidencia, lo que le permitiría conservar centralidad dentro del oficialismo, donde conviven distintos sectores.
Desde que Kicillof asumió el gobierno nunca tuvo el control de la Legislatura y pasó mucho tiempo desligándose de tal espacio de poder. En el último año cambió un poco su mirada y comenzó a prestarle mayor atención en función de sus necesidades. Muchos de los inconvenientes que encuentra ahora son arrastrados desde el comienzo de su gestión.
Con el PJ en sus manos y el deseo de ser presidente de la nación, cada desafío por delante lo expone en función del resultado que obtenga. La disputa en la Cámara baja es una prueba de fuego para medir su capacidad de liderazgo y de tejer acuerdos con sectores opositores, pero sobre todo con campamentos internos con los que mantiene un enfrentamiento.
En la tarde del miércoles se produjo un fuerte cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la diputada nacional, Teresa García. El funcionario de Kicillof, brindó una entrevista al medio, y sentenció: “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”.
La cita fue en clara referencia hacia Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta del PJ nacional mantiene un largo silencio desde que le dieron el alta por su operación por apendicitis, pero sigue cosechando críticas de las distintas tribus peronistas. “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas”, sentenció y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.
La respuesta de Teresa García fue contundente y expuso las diferencias en torno a la puja con el liderazgo del peronismo. En ese sentido, expresó: “'Sin chistar' guarde respetuoso silencio…. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud".
"No se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana. Más peronismo por favor", concluyó la dirigenta cristinista.