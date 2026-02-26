Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2026 HACIA EL 15M

Internas en el PJ: observan todos los modelos de boletas y piden corregir errores

La Junta Electoral partidaria emitió una nueva resolución en la que ordenó a todos los sectores que presentaron a presentar papeletas definitivas este viernes 27. En 16 distritos irán a los comicios por la conducción local.

