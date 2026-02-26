26 de febrero de 2026
HACIA EL 15M
Internas en el PJ: observan todos los modelos de boletas y piden corregir errores
La Junta Electoral partidaria emitió una nueva resolución en la que ordenó a todos los sectores que presentaron a presentar papeletas definitivas este viernes 27. En 16 distritos irán a los comicios por la conducción local.
La interna del Partido Justicialista bonaerense sumó un nuevo capítulo. La Junta Electoral partidaria emitió la Resolución 49, mediante la cual observó los modelos de boleta presentados por distintas listas en 16 distritos que irán a elecciones el 15 de marzo.
La medida, fechada el 25 de febrero, se enmarca en el cronograma electoral vigente y alcanza a candidaturas a consejeros distritales y congresales provinciales. Las listas habían presentado sus modelos hasta el 23, según lo establecido por la normativa partidaria.
Los distritos alcanzados por las observaciones son: Morón, Navarro, San Miguel, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Lobería, Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez y Saladillo.
En varios de esos municipios compiten más de una lista, lo que confirma que no hubo acuerdos de unidad previos y que las diferencias se resolverán en las urnas partidarias.
La resolución establece que el 27 de febrero será el día para tomar vista de las observaciones, mientras que el 3 de marzo vence el plazo para presentar el modelo final de boleta en papel obra para su oficialización.
El escenario deja en evidencia que, al menos en estos 16 distritos, el proceso interno expone tensiones territoriales y disputas de conducción que no lograron canalizarse en listas únicas.
La resolución de la Junta Electoral