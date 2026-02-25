Volver | La Tecla Nacionales 25 de febrero de 2026 REFORMA LABORAL

La CGT se corta sola: no movilizará el viernes ni hará paro, pero irá a la Justicia

La central obrera no participará de la movilización de este viernes. Sí marchará el lunes a los Tribunales porteños y hará una presentación judicial en contra del proyecto del gobierno de Milei, pero no llamará a una huelga.

