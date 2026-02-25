Apps
25 de febrero de 2026
REFORMA LABORAL

La CGT se corta sola: no movilizará el viernes ni hará paro, pero irá a la Justicia

La central obrera no participará de la movilización de este viernes. Sí marchará el lunes a los Tribunales porteños y hará una presentación judicial en contra del proyecto del gobierno de Milei, pero no llamará a una huelga.

En una movida que difícilmente sorprenda, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que no convocará a un nuevo paro general en protesta por el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya fue aprobado en las dos cámaras del Congreso de la Nación pero debe ser tratado nuevamente en el Senado debido a que sufrió una modificación.

La central obrera no participará de la movilización de este viernes, día del debate en la Cámara alta, junto a los gremios más combativos y diversas organizaciones políticas y sociales. Irá, en cambio, el lunes a la Justicia para realizar una presentación contra la iniciativa, en busca de que sea declarada inconstitucional. Ese día hará una marcha a Tribunales para vehiculizar la entrega del escrito.

La decisión se tomó hoy en un cónclave que tuvo lugar en la sede porteña de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). De esta manera, la CGT se salteará la protesta del viernes y acometerá directamente la siguiente etapa de la lucha contra la reforma, en el terreno judicial, con la ley (seguramente) ya aprobada.

Se ubica así en la vereda opuesta del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), conformado por un conjunto de gremios combativos que se aliaron en contra de la iniciativa del gobierno libertario para modificar el régimen laboral en la Argentina. Además de movilizar el viernes, el FRESU convocó a un paro por 36 horas.

La propia conformación del FRESU surge de un cuestionamiento de un sector del sindicalismo a la CGT por no adoptar medidas de fuerza más contundentes frente al avance del proyecto de reforma laboral.
 

