25 de febrero de 2026
DATA
¿Cuándo cobran el sueldo los estatales bonaerenses? Aquí todas las fechas
La Provincia abonará los salarios de los empleados de todas las ramas de la administración pública a partir del viernes. Enterate de qué día le toca a cada sector.
Los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires empezarán a cobrar sus sueldos a partir de este viernes. Pero no todos. La Provincia publicó el cronograma de pago de los salarios, con la fecha correspondiente a cada sector de la administración pública.
El 27 de febrero, es decir el último día hábil de esta semana, percibirán sus haberes los trabajadores del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), el Instituto de la Vivienda y la Dirección de Vialidad.
El lunes de la semana próxima, en tanto, será el turno de los empleados del Ministerio de Seguridad y el de Desarrollo de la Comunidad; del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Patronato de Liberados; del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, y de Lotería y Casinos.
El martes 3 de marzo, por su parte, cobrarán el sueldo los trabajadores del Ministerio de Salud y de la Caja de la Policía.
Al día siguiente les tocará a los empleados de la mayoría de las dependencias de la Provincia, incluyendo la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General, la Unidad Gobernador y la Secretaría General; los ministerios de Hacienda y Finanzas (Economía), de Gobierno, de Trabajo, de Producción, de Comunicación Pública, de Justicia, de Ambiente, de Hábitat, de Transporte, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y de las Mujeres; de la Contaduría y la Tesorería General; del Fondo Provincial de Puertos; del Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo; de la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA) y la Comisión Provincial por la Memoria; del Comité de Cuenca Río Reconquista (COMIREC) y la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO); del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), el Instituto Cultural y Astilleros Río Santiago; del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y la escuela policial Juan Vucetich; de las universidades provinciales de Ezeiza y del Sudoeste, y también del Poder Legislativo provincial.
El jueves 5 de marzo, en tanto, cobrarán sus haberes los empleados del Poder Judicial.
Por último, el viernes 6 de marzo, será el turno de los docentes y trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) y Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP).