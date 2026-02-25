Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 RECESIÓN EN CONTINUADO

Cierra una planta de reciclaje en Tigre: peligran 40 puestos de trabajo

La crisis de la industria no se detiene: una multinacional anunció el cierre de su planta de procesamiento en General Pacheco. Decenas de personas podrían quedar en la calle.

