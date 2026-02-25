25 de febrero de 2026
RECESIÓN EN CONTINUADO
Cierra una planta de reciclaje en Tigre: peligran 40 puestos de trabajo
La crisis de la industria no se detiene: una multinacional anunció el cierre de su planta de procesamiento en General Pacheco. Decenas de personas podrían quedar en la calle.
Cuarenta personas corren el riesgo de quedar en la calle cuando se produzca el inminente cierre de la planta de General Pacheco en la que trabajan. Para conocer su destino hay un plazo definido: hasta el 31 de marzo, cuando se efectivice la decisión de la empresa.
El anuncio fue realizado por Alpek, una compañía multinacional que decidió cerrar a partir de ese día su planta de reciclaje Ecopek, ubicada en el partido bonaerense de Tigre debido a la “baja demanda” de sus servicios.
Alpek se suma así a la ya larga lista de industrias que cerraron total o parcialmente la persiana en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. En este caso, mantiene su planta de fabricación de envases plásticos ubicada en el parque industrial de Zárate, pero se desprenderá de la de reciclaje, que está en General Pacheco y que emplea a 40 personas.
Aún no se determinó si los trabajadores serán desvinculados o se procurará que sean absorbidos por la empresa madre.
En una carta dirigida a sus clientes, la compañía apuntó a la falta de demanda y a la “baja expectativa de que se pueda recuperar la misma sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como en el resto de los países de la región”. También señaló la competencia de China como un factor interviniente en la decisión.
Alpek expresó su “más sincero agradecimiento a los empleados, clientes y proveedores” y reconocer a “todas las personas vinculadas a la cadena de recolección que se verán impactadas”.