CONTRAGOLPE

Un intendente va a la Corte para poder cobrar una tasa

El alcalde de Azul recurrirá al máximo tribunal para ratificar la aplicación de un tributo creado en 2023 y cuestionado por productores rurales que argumentan que se hizo sin la mayoría necesaria.

El intendente del partido bonaerense de Azul, Nelson Sombra, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para poder cobrar una tasa municipal que había sido dada de baja por un fallo judicial.

Se trata de la tasa de servicios esenciales (TSE), cuya creación había sido objetada por un tecnicismo, según la comuna, y que fue anulada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata tras un derrotero judicial de dos años.

El tributo fue creado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a fines de 2023, pero un grupo de productores rurales del distrito rechazó la validez de esa decisión porque no se alcanzó la mayoría necesaria para hacerlo, y fue a la Justicia.

Ahora, y tras varias instancias judiciales, la Cámara declaró nula la implementación de la tasa.

Sin embargo, eesde la comuna subrayaron que el fallo de la Cámara “no se pronuncia sobre la legitimidad de la TSE, sino sobre una formalidad”, consigna el medio local En Línea Noticias.

Por eso, Sombra recurrirá a la instancia superior: la Corte provincial. Espera que el máximo tribunal bonaerense refrende la creación del tributo municipal para poder cobrarlo a los pobladores de Azul, porque el criterio de la Cámara “contradice muchas opiniones que hay sobre el tema”, entre ellas las de la Asesoría de Gobierno, la Procuración General e incluso la propia Corte, advirtió la Municipalidad.
 

