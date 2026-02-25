Volver | La Tecla Municipios 25 de febrero de 2026 CONTRAGOLPE

Un intendente va a la Corte para poder cobrar una tasa

El alcalde de Azul recurrirá al máximo tribunal para ratificar la aplicación de un tributo creado en 2023 y cuestionado por productores rurales que argumentan que se hizo sin la mayoría necesaria.

Compartir