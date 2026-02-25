25 de febrero de 2026
LLAMADOS
Lanzaron la convocatoria a legisladores para la apertura de sesiones de Kicillof
Diputados y senadores ya recibieron la invitación para presenciar el discurso del gobernador bonaerense, donde se esperan fuertes críticas al gobierno de Milei y una reivindicación de su gestión
Luego de la primera sesión en Diputados, y a la espera del primer encuentro en la Cámara alta, se comenzaron a ultimar detalles para la próxima Asamblea Legislativa en la Legislatura bonaerense. La cita será el próximo 2 de marzo a las 16.30, un día después de que el presidente Javier Milei realice el mismo acto pero en el Congreso nacional.
Desde ambas cámaras lanzaron la convocatoria a todos los diputados y senadores para que presencien el discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El próximo 2 de marzo, además de la Asamblea Legislativa en PBA, será un día de suma tensión porque se dará un fuerte paro docente, justo el mismo día del inicio del ciclo lectivo 2026. La FEB anunció un cese de actividades debido a considerar insuficiente el aumento salarial impulsado por la Provincia, además de pedir el normal funcionamiento de IOMA.
Por su parte, desde Suteba adhieren a la medida de fuerza lanzada por CTERA, en un fuerte cuestionamiento al ajuste realizado por el gobierno nacional, además de solicitar la restitución del Fondo Nacional para el Incentivo Docente (FONID).
Con este panorama, será la primera vez desde que Axel Kicillof está al frente de la Gobernación que las clases no comenzarán a tiempo.
Con varios frentes de batalla abiertos, sobre todo en el seno del peronismo, el gobernador le hablará al pueblo bonaerense en una nueva apertura de sesiones. Como es habitual, se espera un largo discurso del gobernador donde combinará la enumeración de cada uno de sus hitos en los siete años que lleva al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como así también buscará polarizar lo más que pueda con el gobierno de Javier Milei y así posicionarse nuevamente como su principal opositor.
Seguramente habrá un repaso de lo realizado por la Provincia en cada uno de sus ministerios. Se repasarán los logros en educación, salud, seguridad, obra pública y producción, por lo que se espera un extenso discurso de Axel Kicillof el próximo lunes.
Mientras tanto, la Legislatura bonaerense encara las primeras sesiones del año. El pasado martes se realizó el primer encuentro en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la comisión de Ludopatía tras varios meses de demora. También confirmaron que habrá fusiones en distintas comisiones de la Cámara, pero todavía no fueron confirmadas por la presidencia que comanda Alejandro Dichiara.
Por su parte, el Senado es un terreno complicado dentro del peronismo bonaerense. Las internas dentro del justicialismo lograron que todavía haya dudas tanto sobre las autoridades de la Cámara, como así la presidencia del bloque de Unión por la Patria. Con respecto a la vicepresidencia, hay algunos nombres en carpeta, pero el que toma fuerza es el del exintendente de José C. Paz, Mario Ishii.
En ese sentido, también existen dudas sobre quién puede ser el presidente del bloque peronista y desde el kicillofismo impulsan el nombre de Ayelén Durán para ocupar dicho espacio. En la Cámara Alta fueron contundentes al expresar que esta situación tiene que resolverse el jueves “si o si”.