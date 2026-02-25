Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 LLAMADOS

Lanzaron la convocatoria a legisladores para la apertura de sesiones de Kicillof

Diputados y senadores ya recibieron la invitación para presenciar el discurso del gobernador bonaerense, donde se esperan fuertes críticas al gobierno de Milei y una reivindicación de su gestión

