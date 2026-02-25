Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 VISITA

Conflicto en FATE: le pidieron a Kicillof que interceda

Representantes del Sindicato del Neumático encararon al Gobernador para pedir su intervención para la reapertura de la planta de San Fernando. La empresa se mantiene firme en su decisión de cerrar y dejar en la calle a más de 900 empleados.

Compartir