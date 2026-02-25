Apps
25 febrero 2026
25 de febrero de 2026
Conflicto en FATE: le pidieron a Kicillof que interceda

Representantes del Sindicato del Neumático encararon al Gobernador para pedir su intervención para la reapertura de la planta de San Fernando. La empresa se mantiene firme en su decisión de cerrar y dejar en la calle a más de 900 empleados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dialogó con representantes sindicales que le pidieron que intervenga en el conflicto suscitado por el cierre de la planta de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) en el partido de San Fernando, que derivó en el despido de más de 900 trabajadores, ahora en revisión por el dictado de la conciliación obligatoria.

La empresa, única elaboradora de neumáticos para vehículos en el país, se mantiene firme en su decisión de cerrar debido a la crisis económica y la competencia de productos extranjeros. Ayer hubo una audiencia de conciliación en la que no se arribó a ningún acuerdo.

Representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) abordaron hoy al mandatario bonaerense durante un acto en San Isidro y le pidieron su intervención directa para destrabar el conflicto y procurar la reapertura de la planta.

Kicillof recibió la nota que le entregaron y se comprometió a buscar una solución.

“Nuestra lucha cuenta con un enorme apoyo del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país, porque en nuestro reclamo se ven identificados miles y miles de trabajadores que han perdido o pueden perder el ingreso que nos permite darle de comer a nuestras familias. El cierre de FATE constituye un enorme perjuicio en el municipio de San Fernando y en la provincia de la cual es usted gobernador”, dice un fragmento de la misiva.
 

