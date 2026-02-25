Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 DECLARACIONES

Un ministro de Kicillof cuestionó la conducción de Cristina en el PJ Nacional

Pese a la unidad partidaria en la Provincia, siguen los cruces las distintas facciones del peronismo. En esta oportunidad, el mano derecha del Gobernador fue contundente al reconocer problemas en la conducción partidaria

