25 de febrero de 2026
DECLARACIONES
Un ministro de Kicillof cuestionó la conducción de Cristina en el PJ Nacional
Pese a la unidad partidaria en la Provincia, siguen los cruces las distintas facciones del peronismo. En esta oportunidad, el mano derecha del Gobernador fue contundente al reconocer problemas en la conducción partidaria
Los roces continúan en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, un alto funcionario de Kicillof fue contundente al cuestionar la conducción partidaria a nivel nacional y salió sin tapujos a reconocer los problemas en el Partido Justicialista nacional.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una entrevista al medio Infobae donde dejó varios títulos relacionados a la interna dentro del peronismo, la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia y el nulo diálogo con la administración de Javier Milei.
En ese sentido, Bianco fue tajante y sentenció: “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”.
La cita fue en clara referencia hacia Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta del PJ nacional mantiene un largo silencio desde que le dieron el alta por su operación por apendicitis, pero sigue cosechando críticas de las distintas tribus peronistas.
“No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas”, sentenció Bianco y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.
En esa línea, también cuestionó a los legisladores peronistas que votaron a favor de la reforma laboral y le facilitaron a Milei la aprobación de la polémica normativa. El ministro de Gobierno bonaerense sostuvo que los sectores del peronismo “votaron distinto”, pero advirtió: “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”.
“Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”, argumentó el mano derecha del Gobernador.
Con respecto al diálogo con el gobierno libertario, Bianco expresó que el ministro del Interior “no le contesta”, y aseguró: “Tenemos siete causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por distintos fondos que le recortaron a la provincia de Buenos Aires”.
“Hace unos días mostramos cuál es el monto total del recorte recibido: 22 billones de pesos en estos dos años”, sostuvo Bianco al recordar la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. En esa línea, el dirigente sostuvo que el gobernador “no tiene definido ser candidato”, pero que mantiene diálogo con el resto de los sectores del peronismo.