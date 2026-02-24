24 de febrero de 2026
DEFINICIONES
Axel Kicillof: “El peronismo tiene que entusiasmar”
El gobernador bonaerense dijo que hace falta incorporar sectores al movimiento y superar la experiencia del gobierno del Frente de Todos, que “no salió bien”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el peronismo “tiene que entusiasmar” y “sumar sectores” para convertirse en una alternativa al gobierno de Javier Milei, pero consideró que no está muerto y que “no lo van a erradicar con un chasquido”.
El mandatario provincial hizo estas apreciaciones durante una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en el canal de streaming Cenital. El reportero le preguntó por la crisis del peronismo, “dividido” por deserciones en el Congreso y en las postrimerías de una derrota electoral, y Kicillof consideró que hace falta reconocer que el gobierno de Alberto Fernández “no salió bien” y apuntar a construir una alternativa.
“Yo fui diputado en la época de Mauricio Macri, cuando se partió el bloque en tres. Durante el gobierno de [Carlos] Menem se votaron este tipo de leyes. Hay una historia de todo eso”, dijo el Gobernador. Pero consideró que el peronismo no está muerto.
“Lo que está en juego en el gobierno de Milei no es el peronismo. Es la nación”, definió.
“Yo creo que tenemos una urgencia, que es entusiasmar y sumar sectores y dirigentes”, apuntó Kicillof. “Tenemos la obligación de dar los debates y escuchar las ideas.”