La Tecla Buenos Aires 24 de febrero de 2026 REPARTEN CRÍTICAS

La baja en la edad de imputabilidad “consagra el fracaso”, afirmó la CPM

El organismo defensor de los derechos humanos crítico tanto a la Nación como a la Provincia por la situación actual del régimen penal juvenil, pero consideró que el proyecto del gobierno libertario la agravará porque “producirá más violencia y más inseguridad”.

