Influenza aviar en Ranchos: SENASA confirma caso positivo y suspende temporalmente las exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria detectó un foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP H5) en un establecimiento de reproductores padres pesados en la localidad bonaerense de Ranchos. Es por ello que se activó el plan de contingencia con interdicción del predio, zonas de control y vigilancia, despoblamiento de aves y desinfección.



Los veterinarios oficiales recolectaron muestras inmediatamente y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, donde se confirmó el diagnóstico positivo de IAAP H5.



Ante el hallazgo, el organismo activó de forma inmediata su plan de contingencia: el predio fue interdictado, se establecieron dos anillos de seguridad, se intensificó el monitoreo epidemiológico, se controla el movimiento de aves y productos, y se supervisa el despoblamiento completo del establecimiento junto con la disposición final de las aves afectadas y una desinfección profunda del sitio.



El SENASA notificará oficialmente el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esta detección obliga a una suspensión temporal de las exportaciones de productos y subproductos aviares hacia los países que exigen la certificación de Argentina como “país libre” de influenza aviar altamente patógena. No obstante, gracias a la estrategia de zonificación y compartimentos implementada en los últimos meses, el país podrá continuar comercializando con aquellos mercados que reconocen estas herramientas sanitarias, lo que permite mitigar el impacto económico en la cadena avícola nacional al proteger las zonas no afectadas.



Si no se registran nuevos brotes en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la OMSA, recuperando así su estatus sanitario pleno y reactivando las exportaciones en su totalidad.



La aparición de este foco comercial genera preocupación en el sector agropecuario y en la región bonaerense, donde la producción avícola es clave para la economía local y nacional. Las autoridades refuerzan las recomendaciones de bioseguridad para evitar la propagación, mientras el caso se suma a detecciones recientes en aves silvestres en otras zonas de la provincia, aunque estos últimos no habían impactado el comercio exterior.