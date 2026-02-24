Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Tensión en Mar del Plata: los gremios marítimos advierten por un "vacío legal" en la reforma de Milei

El sector portuario y pesquero se declaró en estado de alerta ante la posible exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, un cambio que consideran discriminatorio y que promete judicializar la actividad si el Senado ratifica el proyecto este viernes.

Compartir