Mapa del delito: una cucarda que se suma Jorge Macri en la Ciudad

La Ciudad registró en 2025 los niveles de delito más bajos de su historia reciente, con caídas profundas en homicidios, robos y robo automotor. El Gobierno porteño atribuye los resultados a mayores controles, inversiones en seguridad y una política de orden urbano más estricta.

