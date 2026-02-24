Volver | La Tecla Nacionales 24 de febrero de 2026 CORREDORES VIALES NACIONALES

Aumentan los peajes en rutas clave: cuánto suben tras la oficialización de nuevos cuadros tarifarios

A través de la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó los nuevos valores para los peajes concesionados a Corredores Viales S.A.. Las tarifas regirán tras su publicación previa en medios y en la web del organismo.

