RESPALDO Y POLÉMICA

La AFA para el fútbol en defensa de Tapia y Toviggino

La entidad madre del fútbol argentino decidió suspender la novena fecha del Apertura en repudio a la denuncia de ARCA, mientras continúa la investigación en la Justicia. No habrá partidos durante cuatro días. En paralelo, un juez autorizó a Tapia a salir del país.

La AFA para el fútbol en defensa de Tapia y Toviggino
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender una fecha del Torneo Apertura en protesta por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, mientras continúa la investigación judicial que los tiene en la mira.

En virtud de la decisión del Comité de la AFA, no se jugarán partidos de fútbol profesional entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.

La agencia recaudadora nacional había denunciado a la AFA por incumplimientos en el pago del impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado (IVA) y aportes previsionales por un total de más de 19 mil millones de pesos.

Pero la entidad futbolística afirma que eso no es cierto. Sostuvo que no hay deuda exigible porque los pagos se cancelaron voluntariamente antes del vencimiento. Es un mecanismo que permite a los deudores zafar de reclamos judiciales por ese concepto.

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, explicó la AFA en un comunicado emitido hoy.

“ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, afirmó la Asociación.

“En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, anunció.

Se trata de los días en que Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia.


Visto bueno
Tapia puede salir del país

En paralelo, el presidente de la AFA logró que un juez lo autorice a salir del país, pese a la restricción que pesa sobre él por estar investigado judicialmente.

El magistrado Diego Amarante, del fuero penal económico, autorizó a “Chiqui” a viajar a Barranquilla, Colombia, y luego a Río de Janeiro, Brasil, durante esta semana.

El juez entendió que no hay motivos para pensar que Tapia pueda entorpecer el proceso judicial y autorizó el viaje porque no se superpone con la fecha de la declaración indagatoria, que será la semana que viene.
 

