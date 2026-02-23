Volver | La Tecla Nacionales 23 de febrero de 2026 RESPALDO Y POLÉMICA

La AFA para el fútbol en defensa de Tapia y Toviggino

La entidad madre del fútbol argentino decidió suspender la novena fecha del Apertura en repudio a la denuncia de ARCA, mientras continúa la investigación en la Justicia. No habrá partidos durante cuatro días. En paralelo, un juez autorizó a Tapia a salir del país.

Compartir