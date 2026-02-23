23 de febrero de 2026
JUNTA ELECTORAL
PJ Bonaerense: cambios en el cronograma y definiciones de presidencias en distritos
Durante el fin de semana, la Junta Electoral del PJ Bonaerense emitió una serie de resoluciones donde acordaron modificaciones en el cronograma rumbo al 15 de marzo. También oficializaron listas locales donde se presentó un solo candidato
En el peronismo bonaerense no todo es color de rosas pese a la definición sobre la presidencia a nivel provincial y la conformación equitativa del congreso partidario. En algunos distritos no lograron saldar las diferencias, por lo cual habrá internas en un puñado de distritos. Por el momento, son 17 los distritos donde los afiliados deberán definirse en las urnas.
Durante el fin de semana, la Junta Electoral del PJ Bonaerense emitió una serie de resoluciones, donde extendieron el plazo de la presentación de los modelos de boletas que utilizarán en los comicios partidarios. La fecha límite era el sábado 21, pero debieron posponerlo hasta este 23 de febrero.
En esa línea, también proclamaron como ganadoras a las listas únicas que se presentaron en un puñado de distritos de la Segunda, Quinta y Séptima sección electoral. Los casos más resonantes se dan en el Partido de La Costa, donde su presidente será el histórico intendente del distrito, Juan de Jesús.
También proclamaron a la titular del IPS, Marina Moretti, como titular del Partido Justicialista de San Andrés de Giles y a Juan Cruz Gajate como presidente en San Pedro, distrito gobernado por el intendente alineado con el Movimiento Derecho a Futuro, Cecilio Salazar.
En la Séptima sección electoral también hubo definiciones en seis de los ocho distritos que componen la región. Se oficializó al intendente Nelson Sombra como presidente del PJ de Azul, a Federico Aguilera en Olavarría, al kicillofista Gustavo Cocconi en Tapalqué, a Franco Elio Caneparé en Bolivar, a Bernabé Leinen en General Alvear y a José Luis Canullán en Veinticinco de Mayo.
De acuerdo al reglamento partidario, si se presenta una sola lista a elecciones, la misma puede ser proclamada a las 48 horas pasadas de su presentación. En dos distritos de la Séptima no pudieron resolver las diferencias y habrá elecciones para definir a la conducción. En Roque Pérez se presentaron la dirigente del kirchnerismo Eliana Gasparini y el representante del MDF, Homero Salas.
Por su parte, en Saladillo se presentará Fabián Salguero por el kicillofismo y enfrentará al dirigente alineado con Máximo Kirchner, Diego Yanson.
Con este panorama, en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires dejaron a un lado la interna y presentaron una lista única para conducir el partido a nivel local. Sin embargo, habrá 17 municipios donde las rispideces siguen latentes y las diferencias se definirán en las urnas.
Los distritos donde habrá internas:
Balcarce (2 listas).
Coronel Suárez (2 listas).
General Pueyrredón (2 listas).
Junín (3 listas).
Lincoln (2 listas).
Lobería (3 listas).
Magdalena (2 listas).
Morón (2 listas).
Navarro (2 listas).
Roque Pérez (2 listas).
Saladillo (2 listas).
San Miguel (3 listas).
San Antonio de Areco (2 listas).
San Nicolas (2 listas).
Tornquist (2 listas).
Tres de febrero (2 listas).
Zárate (2 listas).