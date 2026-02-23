Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de febrero de 2026 JUNTA ELECTORAL

PJ Bonaerense: cambios en el cronograma y definiciones de presidencias en distritos

Durante el fin de semana, la Junta Electoral del PJ Bonaerense emitió una serie de resoluciones donde acordaron modificaciones en el cronograma rumbo al 15 de marzo. También oficializaron listas locales donde se presentó un solo candidato

