FATE: no hubo acuerdo y harán un nuevo intento en marzo

DISCURSOS

2 de marzo, día clave para Kicillof: apertura de sesiones y paro en el inicio de clases Sin definiciones sobre las autoridades del Senado, el gobernador confirmó fecha para su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense. Todo indica que ese mismo día será la primera vez desde que es Gobernador que las clases no comenzarán a tiempo