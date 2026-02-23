Apps
Lunes, 23 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
23 de febrero de 2026
EN CRISIS

FATE: no hubo acuerdo y harán un nuevo intento en marzo

Hubo una audiencia entre la empresa y el sindicato, pero no se llegó a un entendimiento. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles de la semana que viene.

FATE: no hubo acuerdo y harán un nuevo intento en marzo
Compartir

La crisis por los despidos en FATE, la icónica fábrica de neumáticos que cerró su planta de San Fernando en la que trabajaban más de 900 personas, sigue lejos de resolverse. Hoy se registró una nueva frustración, ya que en una audiencia entre las partes en la Secretaría de Trabajo no se pudo arribar a un entendimiento.

“Habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, informó esta tarde el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello.

“En este marco, la Secretaría de Trabajo ha dispuesto la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11:00 hs., a fin de continuar con las instancias de diálogo”, añade el comunicado oficial.

El Ministerio “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, afirma el texto.
 

La audiencia de hoy fue un intento para resolver el grave conflicto que estalló entre la empresa Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) y el gremio del neumático. Rige la conciliación obligatoria, por lo que el destino de los centenares de despedidos es incierto, pero la planta está inactiva y tomada por trabajadores.

La empresa argumenta que la apertura de la economía y la consiguiente competencia de los neumáticos chinos hacen inviable la continuidad de la operación.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DISCURSOS

2 de marzo, día clave para Kicillof: apertura de sesiones y paro en el inicio de clases

Sin definiciones sobre las autoridades del Senado, el gobernador confirmó fecha para su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense. Todo indica que ese mismo día será la primera vez desde que es Gobernador que las clases no comenzarán a tiempo

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof retrocede y la sociedad se endurece: más apoyo a reformas y alerta por el INDEC

En medio de una mora récord, Buenos Aires CREA entra en pausa por 60 días

La Legislatura arranca esta semana: cargos, comisiones y una interna en loop

Olor a crisis ambiental: dos municipios en disputa y posible vía judicial

PJ Bonaerense: cambios en el cronograma y definiciones de presidencias en distritos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET