23 de febrero de 2026
EN CRISIS
FATE: no hubo acuerdo y harán un nuevo intento en marzo
Hubo una audiencia entre la empresa y el sindicato, pero no se llegó a un entendimiento. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles de la semana que viene.
La crisis por los despidos en FATE, la icónica fábrica de neumáticos que cerró su planta de San Fernando en la que trabajaban más de 900 personas, sigue lejos de resolverse. Hoy se registró una nueva frustración, ya que en una audiencia entre las partes en la Secretaría de Trabajo no se pudo arribar a un entendimiento.
“Habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, informó esta tarde el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello.
“En este marco, la Secretaría de Trabajo ha dispuesto la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11:00 hs., a fin de continuar con las instancias de diálogo”, añade el comunicado oficial.
El Ministerio “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, afirma el texto.
La audiencia de hoy fue un intento para resolver el grave conflicto que estalló entre la empresa Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) y el gremio del neumático. Rige la conciliación obligatoria, por lo que el destino de los centenares de despedidos es incierto, pero la planta está inactiva y tomada por trabajadores.
La empresa argumenta que la apertura de la economía y la consiguiente competencia de los neumáticos chinos hacen inviable la continuidad de la operación.