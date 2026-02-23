23 de febrero de 2026
DISCURSOS
2 de marzo, día clave para Kicillof: apertura de sesiones y paro en el inicio de clases
Sin definiciones sobre las autoridades del Senado, el gobernador confirmó fecha para su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense. Todo indica que ese mismo día será la primera vez desde que es Gobernador que las clases no comenzarán a tiempo
El 2026 viene complicado para el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pese a que se resolvió la interna por el PJ bonaerense, donde quedó al frente de la lista de unidad, el mandatario mantiene varios frentes de batalla abiertos tanto con los gremios como en la Legislatura.
El 2 de marzo será un día clave para el gobernador. Pese a que no definieron las autoridades del Senado, el gobernador confirmó que el próximo 2 de marzo será la apertura de sesiones para el 154° período legislativo. La cita será a partir de las 17 horas, donde se espera que Kicillof brinde un largo y duro discurso contra el gobierno nacional, además de aprovechar para enumerar todos los hitos de gestión.
Sin embargo, hay una serie de inconvenientes en el Senado producto de que todavía no están definidos tanto la presidencia de bloque como la vicepresidencia del Senado. Pese a la unidad en el PJ bonaerense, las tensiones continúan latentes. El kicillofismo quiere a Ayelén Durán como vicepresidenta, mientras que el kirchnerismo pide a Mario Ishii en ese lugar. También hay disputas por la presidencia del bloque, ya que todavía no hay un reemplazo para el lugar que ocupó Teresa García hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando asumió su banca en la Cámara de Diputados de la nación.
A su vez, como informó La Tecla, el krichnerismo quiere quedarse con la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta, actualmente en manos de Roberto Feletti, dirigente con estrecho vínculo con Magario. En la Presidencia del Senado interpretan que esa demanda forma parte de una negociación más amplia que podría incluir la Prosecretaría Administrativa, ocupada por Martín Di Bella.
Pero el 2 de marzo también ocurre otro suceso clave para la gestión de Axel Kicillof. Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para esa fecha, lo que implicaría que las clases no comenzarían en tiempo y forma por primera vez desde que el mandatario está al frente de la gobernación bonaerense desde 2019.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), comandado por Liliana Olivera, consideró insuficiente todas las propuestas salariales realizadas por el gobierno bonaerense durante las negociaciones paritarias y llamó a un paro para que no comiencen las clases en la fecha establecida.
En primer término, el gobierno bonaerense ofreció a los gremios una suba del 2%. Tras el rechazo de los trabajadores, la Provincia subió a 3% el aumento propuesto, que también fue considerado insuficiente por las bases.Además de plantear el aumento salarial, la FEB también va al paro para pedir por el normal funcionamiento de IOMA, por el rechazo de la sobrecarga laboral y por la restitución del Fonid.
Por su parte, Suteba también tomará una medida de fuerza la misma fecha, pero con reclamos al gobierno nacional tanto por la reforma laboral como por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Con este panorama, todo indica que no habrá clases el primer día del ciclo lectivo 2026