Lunes, 23 febrero 2026
23 de febrero de 2026
POR LA REFORMA

Crisis judicial: toman los Tribunales del Trabajo y lanzan un paro nacional

En protesta por la reforma laboral que disuelve el actual fuero en el área, trabajadores judiciales ocuparon la sede porteña e iniciaron una huelga por 48 horas.

Crisis judicial: toman los Tribunales del Trabajo y lanzan un paro nacional
Empleados del Poder Judicial tomaron hoy el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo y lanzaron un paro por 48 horas, en protesta por el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

La sorpresiva medida de los judiciales obedece a la inclusión en la iniciativa oficial de un apartado que disuelve el actual fuero laboral y traspasa sus funciones a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) tomaron la sede de la Justicia laboral, ubicada en la diagonal Roque Sáenz Peña al 760, en el microcentro porteño, y lanzaron una huelga de dos días para manifestarse contra la disolución del fuero del Trabajo a nivel nacional.

El proyecto del gobierno ya fue aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero aún no se convirtió en ley porque entre uno y otro tratamiento se excluyó el polémico artículo 44, que disponía rebajas en el sueldo en casos de enfermedad o accidente.

Sin embargo, otro artículo controvertido fue refrendado en ambas cámaras. Se trata del artículo 91, que transfiere las funciones de la Justicia laboral de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Luego de un plazo previsto para la transferencia, se procederá a la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo, según el texto.

La UEJN calificó la aprobación del proyecto de reforma laboral por parte de los legisladores como “una verdadera traición a los trabajadores”.
 

