La pregunta que desvela a la oposición sigue sin respuesta: ¿quién es su líder?
El sondeo más reciente de Pulso Research confirma que la mayoría de la gente cree que en la vereda de enfrente a Javier Milei no hay un liderazgo claro: “No sabe” y “Nadie” superan a todas las figuras del peronismo y el PRO y al propio Presidente.
¿Quién es el líder de la oposición a Javier Milei? Aparentemente, “Nadie”. O quizás “No sabe”.
Estas opciones son las más numerosas en el sondeo más reciente de la consultora Pulso Research, realizado en los últimos días, que confirmó lo que ya habían revelado otras encuestas: si el Presidente es el líder indiscutido del proyecto libertario, en la vereda de enfrente no parece haber una cabeza visible que aglutine un proyecto contrapuesto.
En efecto, ante la pregunta sobre quién es el líder de la oposición, la mitad de los encuestados se decantaron por alguna de las opciones mencionadas: un 29,1% afirmaron no saber, y un 21,1% directamente respondieron que “nadie”.
Ampliamente superados quedaron los principales referentes del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner con el 14,6% y Axel Kicillof con el 13,8%, según los resultados de la “Brújula Social” de Pulso.
Por debajo de ellos, irónicamente y con un 6,7% de las respuestas, quedó el propio Milei como líder de la oposición a sí mismo.
La siguiente opción en cantidad de respuestas es “el kirchnerismo” en general, con un 4,2%, y luego, con apenas el 2,3% de las menciones, aparece Mauricio Macri, fundador y líder del PRO.
“La inexistencia, o existencia difusa, de una oposición es un gran dique de contención para el oficialismo; a pesar de cosechar rechazos no existe quién capitalice unánimemente el descontento”, analizan los autores del trabajo.
En su encuesta, Pulso Research también indagó en la percepción de la situación económica y la evaluación del gobierno de Milei. Determinó que existe una sensación más negativa que positiva respecto de la gestión y que la gente piensa que lo peor del ajuste aún está por venir.
Aún son más los que piensan que la responsabilidad por las dificultades económicas del país no es de la administración Milei, sino del gobierno anterior, que estuvo en manos de Alberto Fernández.
“La responsabilidad sobre la situación económica se mantiene como uno de los principales elementos que inviste de indulgencia al gobierno: el 48% culpa al gobierno anterior y el 38% le recrimina la situación al gobierno actual”, señalan los analistas de la consultora.