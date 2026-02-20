20 de febrero de 2026
Las vacantes en la Corte vuelven al centro del debate bonaerense
El ministro Daniel Soria pasó por Olavarría y dijo que la demora en cubrir los cargos críticos afecta el funcionamiento institucional y la previsibilidad judicial.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, encabezó este viernes una actividad oficial en el Salón Rivadavia de la Municipalidad de Olavarría junto al intendente Maximiliano Wesner, donde advirtió sobre el funcionamiento del máximo tribunal con cuatro vacantes y la necesidad de avanzar en su cobertura.
Durante la conferencia de prensa, Soria explicó que la Suprema Corte debería contar con siete miembros según la ley orgánica, pero hace tiempo opera incompleta. Anticipó, además, que este año deberían iniciarse negociaciones políticas para cubrir los cargos pendientes.
El magistrado remarcó que los plazos constitucionales para remitir propuestas de designación “no son discrecionales” y que, al tratarse de cargos críticos, la demora afecta de manera directa la calidad del servicio de justicia. “El plazo es claro: quince días desde que se produce la vacante. El tiempo no es indiferente”, señaló.
También advirtió que, aunque los mecanismos de reemplazo mediante jueces subrogantes permiten sostener la actividad, no garantizan la formación de doctrina legal. “La Corte debe fijar jurisprudencia, dar certidumbre y seguridad jurídica. Eso con una integración aleatoria no se puede lograr”, sostuvo.
Soria subrayó que la falta de ministros titulares genera una parálisis institucional que impide consolidar criterios estables y previsibles. En ese sentido, consideró urgente avanzar en la cobertura de los cargos para fortalecer el funcionamiento del máximo tribunal provincial.