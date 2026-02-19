Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2026 JUNTO AL MAR

El radicalismo bonaerense prepara su cumbre de verano en Mar del Plata con la mira puesta en 2027

Dirigentes y militantes de la UCR se reunirán este viernes 20 de febrero en el Club Talleres a las 18:30. El encuentro buscará ordenar la tropa, exhibir cohesión interna y empezar a proyectar el horizonte electoral.

Compartir