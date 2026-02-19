Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2026 CAíDA DE LA ACTIVIDAD

Párate automotriz: multinacional frena la producción de Peugeot y Citroën hasta marzo

La automotriz Stellantis suspendió durante ocho días las operaciones en su planta en la zona oeste del conurbano. La medida afecta la fabricación de modelos de Peugeot, Citroën y también vehículos de la marca Ram, y se enmarca en un contexto de caída de la actividad automotriz.

Compartir