19 de febrero de 2026
CAíDA DE LA ACTIVIDAD
Párate automotriz: multinacional frena la producción de Peugeot y Citroën hasta marzo
La automotriz Stellantis suspendió durante ocho días las operaciones en su planta en la zona oeste del conurbano. La medida afecta la fabricación de modelos de Peugeot, Citroën y también vehículos de la marca Ram, y se enmarca en un contexto de caída de la actividad automotriz.
La planta que el grupo Stellantis posee en El Palomar, partido de Tres de Febrero, detendrá su producción en dos tramos durante febrero y retomará la actividad habitual el lunes 2 de marzo. La decisión impacta en la fabricación de vehículos de las marcas Peugeot y Citroën, y también alcanza a la operación industrial vinculada a Ram dentro del grupo automotor.
Según informó la compañía, el cese de actividades se desarrollará del 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 de febrero. Durante ese período se realizarán tareas de mantenimiento y una readecuación operativa en las instalaciones, con el objetivo de asegurar la provisión de piezas e insumos necesarios para la reanudación del ritmo productivo.
En la planta de El Palomar se producen actualmente los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además del furgón Citroën Berlingo. La compañía aclaró que la decisión responde a una adecuación estacional de la dinámica productiva y del mercado y remarcó que “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía”.
El esquema acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), rubricado el 3 de febrero, establece que durante los ocho días de inactividad el personal bajo convenio colectivo percibirá una compensación equivalente al 70% de sus haberes habituales.
La suspensión de febrero se suma a un antecedente reciente: en diciembre de 2025 la empresa adelantó las vacaciones para todo el personal y mantuvo cerrada la planta durante ese mes, retomando las actividades el 5 de enero. En esa oportunidad, el receso fue más extenso que el habitual en otras terminales del grupo.
El freno productivo se da en un contexto de retracción del sector automotor. De acuerdo con el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante enero de 2026 se produjeron 20.998 vehículos en el país, lo que representa una caída del 20,7% respecto de diciembre y del 30,1% en comparación con enero de 2025, cuando se habían fabricado 30.058 unidades. Con un promedio diario de 1.750 vehículos, el primer mes del año mostró una baja atribuida por la entidad a factores logísticos y de calendario, entre ellos tres días menos de producción y la concentración de vacaciones en enero.
El 2025 había cerrado con una producción total de 490.876 vehículos, un 3,1% menos que el año anterior, según datos de ADEFA.