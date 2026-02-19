Tembló Mar del Plata: un sismo sacudió la región costera

Mar del Plata vivió esta mañana un episodio sísmico que sorprendió a sus habitantes. Según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), a las 8:15:37 hora local se produjo un sismo de magnitud 4,9 en el mar Argentino, frente a la costa bonaerense, con epicentro ubicado aproximadamente a 151 kilómetros al sur de la ciudad, en una zona entre el faro y Chapadmalal.



El evento tuvo una profundidad de apenas 9 kilómetros, lo que explica su percepción intensa pese a estar en el océano. El INPRES lo clasificó como un registro alto para la región, donde los movimientos telúricos de esta magnitud son poco frecuentes.



Numerosos vecinos reportaron haber sentido el temblor con claridad: en la zona sur (incluyendo barrios como Faro Norte y Chapadmalal), el microcentro, La Perla y Plaza Mitre, muchos describieron que “se movió todo” por varios segundos. Algunos salieron de sus casas alarmados, mientras que otros lo percibieron en camas o edificios altos.



El hecho ocurrió en una jornada con bajo movimiento en las calles debido al paro general convocado por la CGT. A pesar de la intensidad percibida, no se registraron daños materiales, heridos ni víctimas. Tampoco se informaron réplicas significativas hasta el momento.



El sismo generó alerta inmediata en la población, fue detectado y la confirmación oficial del INPRES cerró las especulaciones con los datos precisos.



En la página del organismo se actualizó el registro como uno de los eventos más notorios del día en el país.



El episodio renovó el debate sobre la preparación ante eventos sísmicos en zonas tradicionalmente consideradas de bajo riesgo. Por ahora, las autoridades locales y nacionales monitorean la situación, y se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el INPRES.