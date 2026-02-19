19 de febrero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Paro general: alto impacto y adhesión en las provincias patagónicas
Desde la medianoche comenzó a regir la medida de fuerza convocada por la CGT en contra de la reforma laboral que se debate en el Congreso impulsada por la gestión de Milei. Cuál es el alcance en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz
La Confederación General del Trabajo (CGT) activó hoy un paro general de 24 horas en todo el país para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que se debate en la Cámara de Diputados.
La medida, sin una movilización centralizada a nivel nacional, deja libertad de acción a las regionales sindicales, lo que ha generado marchas y adhesiones masivas en el sur argentino. En las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, el alcance del paro es significativo, con paralización en sectores clave como transporte, educación, salud y energía.
El paro, que comenzó a la medianoche y se extiende hasta las 24 horas, responde a críticas por parte de la CGT a una reforma que, según argumentan, precariza el empleo, reduce derechos laborales y transfiere recursos del Estado a sectores privados concentrados. A nivel patagónico, la adhesión es "contundente", con gremios locales sumándose al rechazo y organizando acciones callejeras, especialmente en Neuquén y Río Negro.
Neuquén: La provincia experimenta una paralización casi total en servicios esenciales. La CGT regional, junto a la CTA, convocó a una movilización en el centro de la capital provincial a las 11 horas, con participación de miles de trabajadores. Gremios clave que adhieren incluyen ATEN (docentes), que realiza paro y marcha; ATE (estatales), paralizando la administración pública provincial, municipal y comisiones de fomento; el Sindicato de Empleados de Comercio (CEC), el más grande de la provincia; y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), junto a La Fraternidad.
También se suman petroleros y camioneros. Servicios afectados: transporte público (colectivos interurbanos como Pehuenche y Kokó suspendidos, Tren del Valle inoperativo); aeropuertos (10 vuelos cancelados en el Presidente Perón y afectaciones en Chapelco); bancos (cerrados); educación (sin clases); salud (solo guardias mínimas); y comercio (adhesión parcial pero impacto en grandes superficies).
Chubut: El paro tiene fuerte eco en el sector energético y público. Gremios adherentes destacados son Petroleros Privados, que repudian la reforma por su impacto en la industria hidrocarburífera; el Sindicato de Camioneros, liderado por Jorge Taboada; y APISSyS (personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros). También Luz y Fuerza a cargo de Héctor González.
La CGT local coordina con la CTA para acciones en Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Servicios afectados: transporte (colectivos y camiones paralizados); energía (posibles interrupciones en operaciones petroleras); administración pública (oficinas cerradas); bancos y comercio (adhesión variable); y salud (guardias mínimas).
Río Negro: La adhesión es alta con movilizaciones en el Alto Valle y Bariloche. Gremios como UTA (transporte), UNTER (docentes, equivalente a ATEN), bancarios y comercio se suman al paro. También adhieren camioneros y estatales de ATE. Servicios afectados: transporte urbano e interurbano (paralización total de empresas como Vía Bariloche, Flecha Bus, Cooperativa 1 de Septiembre y Mi Bus); educación (sin clases); bancos (cerrados); salud (guardias mínimas); y aerolíneas (vuelos suspendidos en Bariloche y otras terminales).
El impacto es mayor en zonas turísticas, donde el comercio podría verse parcialmente afectado.
Santa Cruz: El paro nacional se replica con adhesión de gremios locales alineados a la CGT, como petroleros, estatales (ATE) y camioneros. La provincia, con fuerte presencia sindical en la industria extractiva, ve paralizaciones en operaciones mineras y petroleras. Servicios afectados: transporte (colectivos y vuelos limitados); educación y salud (con guardias); bancos (cerrados); y administración pública (oficinas paralizadas)