Paro general: alto impacto y adhesión en las provincias patagónicas

Desde la medianoche comenzó a regir la medida de fuerza convocada por la CGT en contra de la reforma laboral que se debate en el Congreso impulsada por la gestión de Milei. Cuál es el alcance en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz

