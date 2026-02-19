19 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Radiografía de la estructura del HCD: 180 asesores conforman el nuevo mapa del poder legislativo
A setenta días del recambio institucional y en plena discusión por el Presupuesto 2026, la nómina completa del personal de bloques que asistirá a los 24 concejales de General Pueyrredon revela una planta política que promedia los siete colaboradores por cada edil.
La incertidumbre administrativa que rodeó al Palacio Municipal desde el pasado 10 de diciembre de 2025 llegó a su fin con la publicación de la planta política del Concejo Deliberante. Según los datos actualizados, el cuerpo legislativo cuenta con un total de 178 agentes destinados a la asistencia directa de los concejales y el funcionamiento de las secretarías de bloque. Esta cifra, distribuida entre secretarios y auxiliares, arroja un promedio general de 7,4 colaboradores por cada uno de los 24 integrantes del recinto, consolidando una estructura que combina cuadros técnicos, militancia territorial y figuras con experiencia previa en la gestión pública.
El análisis por bancada permite observar comportamientos diversos en la distribución del personal según la representación política. Los bloques de Vamos Juntos (PRO) y Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) registran el mayor volumen total de agentes, con 32 integrantes cada uno. Sin embargo, la intensidad de estas estructuras varía según su composición interna: mientras que el oficialismo de Vamos Juntos reparte su dotación entre cinco concejales —lo que arroja un promedio de 6,4 asesores por edil—, el vecinalismo de Acción Marplatense concentra la misma cantidad de personal en solo cuatro bancas, elevando su promedio a 8 colaboradores por concejal. El Frente Renovador (FR) ostenta el mismo promedio, pero con dos concejales: posee, en total, 16 agentes.
Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) ha formalizado una de las estructuras más robustas en términos de crecimiento proporcional. Con cuatro concejales y 31 agentes a cargo, el bloque libertario presenta un promedio de 7,75 asesores por legislador, una cifra ligeramente superior a la de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA), que cuenta con 30 personas para asistir a sus cuatro representantes. Es precisamente en el bloque radical donde se encuentra el despacho con mayor asistencia individual del cuerpo: el concejal Ariel Martínez Bordaisco dispone de un equipo de 9 personas, el máximo registrado en la nómina actual. El bloque de Unión por la Patria (UP), en tanto, mantiene una estructura de 29 agentes para sus cuatro ediles, situándose en un promedio de 7,25 por cada banca.
Finalmente, el monobloque de la Coalición Cívica - ARI (CC-ARI), representado por Guido García, cuenta con una estructura de 8 personas —7 asesores y un secretario de bloque—, una cifra que iguala el promedio de los bloques mayoritarios a pesar de contar con una sola banca.
