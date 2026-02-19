Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Radiografía de la estructura del HCD: 180 asesores conforman el nuevo mapa del poder legislativo

​A setenta días del recambio institucional y en plena discusión por el Presupuesto 2026, la nómina completa del personal de bloques que asistirá a los 24 concejales de General Pueyrredon revela una planta política que promedia los siete colaboradores por cada edil.

