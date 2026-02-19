Apps
Paro y crisis en el turismo: cámaras empresarias advierten pérdidas y cancelaciones

Aerolíneas suspendió 255 vuelos y el sector privado reclama previsibilidad en medio del debate por la reforma laboral.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) alertó sobre el fuerte impacto negativo que generó el paro nacional convocado por la CGT el jueves 19 de febrero, mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En un comunicado, la entidad advirtió que la medida de fuerza afectó de manera directa a una industria que depende de la movilidad y que venía de un fin de semana largo con niveles de ocupación elevados.

La CAT recordó que el turismo es un sector transversal que genera miles de empleos en todas las provincias y sostiene a pymes vinculadas con transporte, hotelería, gastronomía, agencias de viajes y servicios culturales. Según la entidad, cada día de paralización provoca cancelaciones, reprogramaciones y pérdidas económicas que dañan la confianza de los viajeros nacionales e internacionales.

La posición de la cámara se alineó con otras organizaciones privadas del sector, entre ellas la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que también cuestionaron el paro por los perjuicios generados sobre la operatoria turística. Ambas entidades ratificaron la necesidad de fortalecer la articulación público-privada para resguardar la actividad y garantizar un funcionamiento estable.

El impacto fue contundente: la paralización casi total del transporte —vuelos, trenes, colectivos y subtes— afectó seriamente la circulación de turistas. Más de 400 vuelos fueron cancelados en total, con Aerolíneas Argentinas reportando 255 operaciones suspendidas y pérdidas directas estimadas en USD 3 millones. La JURCA advirtió que el daño económico se extendió a exportaciones y cadenas de abastecimiento.

Destinos dependientes del tráfico aéreo, en especial los receptivos, registraron caídas inmediatas en arribos y consumo. Hotelería, gastronomía, agencias de viajes y eventos también sufrieron una disminución brusca en sus operaciones, agravada por la imposibilidad de movilidad y por el contraste con el alto nivel de actividad registrado durante el fin de semana de Carnaval.

